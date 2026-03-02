Контроль наличных денег в Украине усилят: Нацбанк инициирует новые правила

Национальный банк Украины планирует ужесточить контроль качества банкнот гривны в обращении. Регулятор предлагает урегулировать сроки и периодичность проверок с участием уполномоченных банков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Контроль наличных денег в обращении

Цель новых мер – обеспечить системную оценку состояния наличности и оперативно реагировать на износ банкнот разных номиналов.

Ожидается, что такие изменения будут способствовать повышению качества обращения гривны и поддержанию стабильности наличного обращения по всей стране.

Соответствующие нормы содержатся в проекте постановления Правления НБУ "О внесении изменений в Положение об осуществлении контроля качества находящихся в обращении банкнот с участием уполномоченных банков", который предлагается для обсуждения.

Замечания и предложения к проекту постановления принимаются до 12 марта 2026 включительно.

Напомним, уже второго марта 2026 года банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов перестают быть средством платежа. Их заменят соответствующие монеты, а старые купюры подлежат обмену в банковских учреждениях. Все торговые сети и банки прекратят принимать указанные купюры для расчетов.