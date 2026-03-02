Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,10

--0,11

EUR

50,87

--0,16

Наличный курс:

USD

43,23

43,12

EUR

51,30

51,10

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Контроль наличных денег в Украине усилят: Нацбанк инициирует новые правила

гривны
Контроль банкнот гривны / Shutterstock

Национальный банк Украины планирует ужесточить контроль качества банкнот гривны в обращении. Регулятор предлагает урегулировать сроки и периодичность проверок с участием уполномоченных банков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Контроль наличных денег в обращении

Цель новых мер – обеспечить системную оценку состояния наличности и оперативно реагировать на износ банкнот разных номиналов.

Ожидается, что такие изменения будут способствовать повышению качества обращения гривны и поддержанию стабильности наличного обращения по всей стране.

Соответствующие нормы содержатся в проекте постановления Правления НБУ "О внесении изменений в Положение об осуществлении контроля качества находящихся в обращении банкнот с участием уполномоченных банков", который предлагается для обсуждения.

Замечания и предложения к проекту постановления принимаются до 12 марта 2026 включительно.

Напомним, уже второго марта 2026 года банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов перестают быть средством платежа. Их заменят соответствующие монеты, а старые купюры подлежат обмену в банковских учреждениях. Все торговые сети и банки прекратят принимать указанные купюры для расчетов.

Автор:
Ольга Опенько