Контроль готівки в Україні посилять: Нацбанк ініціює нові правила

гривні
Контроль банкнот гривні / Shutterstock

Національний банк України планує посилити контроль за якістю банкнот гривні в обігу. Регулятор пропонує врегулювати строки та періодичність перевірок за участю уповноважених банків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Контроль готівки в обігу

Мета нових заходів — забезпечити системну оцінку стану готівки та оперативно реагувати на зношення банкнот різних номіналів.

Очікується, що такі зміни сприятимуть підвищенню якості обігу гривні та підтриманню стабільності готівкового обігу по всій країні.

Відповідні норми містяться у проєкті постанови Правління НБУ "Про внесення змін до Положення про здійснення контролю якості банкнот, що перебувають в обігу, за участю уповноважених банків", який пропонується для обговорення.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються до 12 березня 2026 року включно.

нагадаємо, вже другого березня 2026 року банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років перестають бути засобом платежу. Їх замінять відповідні монети, а старі купюри підлягатимуть обміну в банківських установах. Всі торговельні мережі та фінустанови припинять приймати зазначені купюри для розрахунків.

Автор:
Ольга Опенько