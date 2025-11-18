Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації

Нацбанк спростував інформацію про введення нової банкноти 5000 гривень

будівля НБУ
Нацбанк спростував інформацію про введення в обіг нової банкноти / Вікіпедія

В мережі шириться відео нібито з новою банкнотою 5000 гривень. У НБУ заявили, що на відео -  не справжня купюра, а старий презентаційний сувенір.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба регулятора.

В НБУ пояснили походження 5000 гривень

"Бачимо, що в інтернет-мережі та в окремих медіа шириться відео про нібито дизайн "нової банкноти 5000 гривень". Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності!", - йдеться в повідомленні.

В НБУ пояснили, що на відео показано презентаційний виріб "Пантелеймон Куліш", виготовлений у 2008 році для демонстрації технологічних можливостей Банкнотно-монетного двору.

Цей об’єкт є друкованою продукцією, але не є справжньою банкнотою — він не містить позначення номіналу та грошової одиниці України "гривня" і не може бути введений в обіг. Презентаційний виріб випускався виключно у сувенірних буклетах для рекламних цілей.

"На виробі розміщено написи "ПРЕЗЕНТАЦІЙНА", "НЕ МОЖЕ БУТИ ВИКОРИСТАНО ЯК ЗАСІБ ПЛАТЕЖУ". Подібні вироби в маркетингових цілях випускають й інші виробники банкнот (центробанки)", - наголосили в НБУ.

Також зазначається, що на сьогодні Національний банк не розробляє дизайн банкноти номіналом 5000 гривень. У разі ухвалення рішення про оновлення номінального ряду гривні, НБУ своєчасно повідомить про це громадськість.

Фото 2 — Нацбанк спростував інформацію про введення нової банкноти 5000 гривень
Фото: НБУ

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2025 року розпочалося поступове вилучення монет номіналом 10 копійок. Їхня частка становить 27,4% від загальної кількості монет, однак вони втратили роль у готівкових розрахунках. Вилучення дрібних монет дасть змогу скоротити державні витрати на виготовлення, транспортування та зберігання, а також спростить обіг готівки.

Водночас попит на монети 50 копійок залишається стабільним, особливо у сфері торгівлі та послуг. Їхня частка — 9,1% від загальної кількості монет в обігу.

Також регулятор замінює банкноти номіналами 50 та 200 гривень старого зразка на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління.

Автор:
Ольга Опенько
