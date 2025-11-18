Нацбанк опроверг информацию о введении новой банкноты 5000 гривен

В сети распространяется видео якобы с новой банкнотой 5000 гривен. В НБУ заявили, что на видео – не настоящая купюра, а старый презентационный сувенир.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В НБУ объяснили происхождение 5000 гривен

"Видим, что в интернет-сети и в отдельных медиа распространяется видео о якобы дизайне "новой банкноты 5000 гривен". Отмечаем, что эта информация не соответствует действительности!", - говорится в сообщении.

В НБУ объяснили, что на видео показано презентационное изделие "Пантелеймон Кулиш", изготовленное в 2008 году для демонстрации технологических возможностей Банкнотно-монетного двора.

Этот объект является печатной продукцией, но не настоящая банкнота — он не содержит обозначения номинала и денежной единицы Украины "гривна" и не может быть введен в обращение. Презентационное изделие выпускалось исключительно в сувенирных буклетах для рекламных целей.

"На изделии размещены надписи "ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ", "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО КАК СРЕДСТВО ПЛАТЕЖА". Подобные изделия в маркетинговых целях выпускают и другие производители банкнот (центробанки)", - подчеркнули в НБУ.

Также отмечается, что на сегодняшний день Национальный банк не разрабатывает дизайн банкноты номиналом 5000 гривен. В случае принятия решения об обновлении номинального ряда гривны, НБУ своевременно уведомит об этом общественность.

Фото: НБУ

Напомним, что с 1 октября 2025 года началось постепенное извлечение монет номиналом 10 копеек. Их доля составляет 27,4% от общего количества монет, однако они лишились роли в наличных расчетах. Извлечение мелких монет позволит сократить государственные расходы на изготовление, транспортировку и хранение, а также упростит оборот наличных денег.

В то же время, спрос на монеты 50 копеек остается стабильным, особенно в сфере торговли и услуг. Их доля – 9,1% от общего количества монет в обращении.

Также регулятор заменяет банкноты номиналами 50 и 200 гривен старого образца на банкноты аналогичных номиналов современного поколения.