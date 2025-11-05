Запланована подія 2

В обращении более 890 млрд гривен: с начала года объем наличных денег в Украине вырос на 8%

С начала года объем наличных денег в Украине вырос 8%

На 1 октября 2025 года сумма наличных, которая находилась в обращении в Украине, составила 890,1 млрд гривен. Это на 67,7 млрд грн (8,2%) больше, чем в начале года (822,4 млрд грн по состоянию на 1 января 2025 г.).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Национального банка Украины.

В первом квартале 2025 года наблюдалось изъятие наличных из обращения, однако во втором и третьем кварталах спрос на наличные деньги возрос. Такое оживление носит сезонный характер и повторяется почти каждый год.

Дополнительным фактором роста в III квартале стала повышенная неопределенность из-за войны войны и угроза длительных отключений электроэнергии, что стимулировало население и бизнес сохранять больше наличных средств.

В наличном обращении находится:

  • 2,6 млрд банкнот на общую сумму 881 млрд грн;
  • 15,1 млрд. монет (без памятных и инвестиционных) на сумму 8,9 млрд. грн.

На одного жителя Украины приходилось 63 банкноты и 191 монету (на 1 января 2025 года - 63 и 186 соответственно).

Самые распространенные номиналы

Среди банкнот больше всего в обращении — 500 гривен (26,6% от общего количества), меньше — 50 гривен (4,5%). Среди монет в обращении находятся номиналы 1, 2, 5 и 10 гривен, из которых больше всего – 1 гривна (4,5%), меньше всего – 10 гривен (2,2%).

Динамика номиналов

Наибольший темп прироста за январь-сентябрь 2025 показали:

  • банкноты номиналом 1 000 гривен – доля выросла на 3,6%;
  • монеты номиналом 10 гривен – рост на 0,3%.

Такие показатели свидетельствуют об усилении роли крупных номиналов в расчетах, что типично в периоды роста цен и повышенной неопределенности.

В целом объем наличных денег в обращении продолжает расти, сохраняя сезонные колебания и реагируя на риски безопасности, влияющие на поведение населения и бизнеса.

Удаление 10 копеек и стабильный спрос на 50 копеек

Регулятор отмечает, что 1 октября 2025 началось постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек. Их доля составляет 27,4% от общего количества монет, однако они лишились роли в наличных расчетах. Извлечение мелких монет позволит сократить государственные расходы на изготовление, транспортировку и хранение, а также упростит оборот наличных денег.

В то же время, спрос на монеты 50 копеек остается стабильным, особенно в сфере торговли и услуг. Их доля – 9,1% от общего количества монет в обращении.

Также регулятор заменяет банкноты номиналами 50 и 200 гривен старого образца на банкноты аналогичных номиналов современного поколения.

Автор:
Татьяна Гойденко