В обігу понад 890 млрд гривень: з початку року обсяг готівки в Україні зріс на 8%

Станом на 1 жовтня 2025 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 890,1 млрд гривень. Це на 67,7 млрд грн (8,2%) більше, ніж на початку року (822,4 млрд грн станом на 1 січня 2025 року).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Національного банку України.

У першому кварталі 2025 року спостерігалося вилучення готівки з обігу, проте у другому та третьому кварталах попит на готівку зріс. Таке пожвавлення має сезонний характер і повторюється майже щороку.

Додатковим чинником зростання у III кварталі стала підвищена невизначеність через війну та загроза тривалих відключень електроенергії, що стимулювало населення та бізнес зберігати більше готівкових коштів.

У готівковому обігу перебуває:

2,6 млрд банкнот на загальну суму 881,0 млрд грн;

15,1 млрд монет (без пам’ятних і інвестиційних) на суму 8,9 млрд грн.

На одного жителя України припадало 63 банкноти і 191 монету (на 1 січня 2025 року — 63 та 186 відповідно).

Найпоширеніші номінали

Серед банкнот найбільше в обігу — 500 гривень (26,6% від загальної кількості), найменше — 50 гривень (4,5%). Серед монет в обігу перебувають номінали 1, 2, 5 і 10 гривень, з яких найбільше — 1 гривня (4,5%), найменше — 10 гривень (2,2%).

Динаміка номіналів

Найбільший темп приросту за січень–вересень 2025 року показали:

банкноти номіналом 1 000 гривень — частка зросла на 3,6%;

монети номіналом 10 гривень — зростання на 0,3%.

Такі показники свідчать про посилення ролі великих номіналів у розрахунках, що є типовим у періоди зростання цін та підвищеної невизначеності.

Загалом обсяг готівки в обігу продовжує зростати, зберігаючи сезонні коливання та реагуючи на безпекові ризики, що впливають на поведінку населення і бізнесу.

Вилучення 10 копійок і стабільний попит на 50 копійок

Регулятор зауважує, що 1 жовтня 2025 року розпочалося поступове вилучення монет номіналом 10 копійок. Їхня частка становить 27,4% від загальної кількості монет, однак вони втратили роль у готівкових розрахунках. Вилучення дрібних монет дасть змогу скоротити державні витрати на виготовлення, транспортування та зберігання, а також спростить обіг готівки.

Водночас попит на монети 50 копійок залишається стабільним, особливо у сфері торгівлі та послуг. Їхня частка — 9,1% від загальної кількості монет в обігу.

Також регулятор замінює банкноти номіналами 50 та 200 гривень старого зразка на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління.