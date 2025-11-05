Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,03

EUR

48,33

--0,09

Готівковий курс:

USD

42,10

42,00

EUR

48,70

48,50

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В обігу понад 890 млрд гривень: з початку року обсяг готівки в Україні зріс на 8%

гривні
З початку року обсяг готівки в Україні зріс 8% / Depositphotos

Станом на 1 жовтня 2025 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 890,1 млрд гривень. Це на 67,7 млрд грн (8,2%) більше, ніж на початку року (822,4 млрд грн станом на 1 січня 2025 року).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Національного банку України.

У першому кварталі 2025 року спостерігалося вилучення готівки з обігу, проте у другому та третьому кварталах попит на готівку зріс. Таке пожвавлення має сезонний характер і повторюється майже щороку.

Додатковим чинником зростання у III кварталі стала підвищена невизначеність через війну та загроза тривалих відключень електроенергії, що стимулювало населення та бізнес зберігати більше готівкових коштів.

Фото 2 — В обігу понад 890 млрд гривень: з початку року обсяг готівки в Україні зріс на 8%

У готівковому обігу перебуває:

  • 2,6 млрд банкнот на загальну суму 881,0 млрд грн;
  • 15,1 млрд монет (без пам’ятних і інвестиційних) на суму 8,9 млрд грн.

На одного жителя України припадало 63 банкноти і 191 монету (на 1 січня 2025 року — 63 та 186 відповідно).

Найпоширеніші номінали

Серед банкнот найбільше в обігу — 500 гривень (26,6% від загальної кількості), найменше — 50 гривень (4,5%). Серед монет в обігу перебувають номінали 1, 2, 5 і 10 гривень, з яких найбільше — 1 гривня (4,5%), найменше — 10 гривень (2,2%).

Фото 3 — В обігу понад 890 млрд гривень: з початку року обсяг готівки в Україні зріс на 8%

Динаміка номіналів

Найбільший темп приросту за січень–вересень 2025 року показали:

  • банкноти номіналом 1 000 гривень — частка зросла на 3,6%;
  • монети номіналом 10 гривень — зростання на 0,3%.

Такі показники свідчать про посилення ролі великих номіналів у розрахунках, що є типовим у періоди зростання цін та підвищеної невизначеності.

Загалом обсяг готівки в обігу продовжує зростати, зберігаючи сезонні коливання та реагуючи на безпекові ризики, що впливають на поведінку населення і бізнесу.

Вилучення 10 копійок і стабільний попит на 50 копійок

Регулятор зауважує, що 1 жовтня 2025 року розпочалося поступове вилучення монет номіналом 10 копійок. Їхня частка становить 27,4% від загальної кількості монет, однак вони втратили роль у готівкових розрахунках. Вилучення дрібних монет дасть змогу скоротити державні витрати на виготовлення, транспортування та зберігання, а також спростить обіг готівки.

Водночас попит на монети 50 копійок залишається стабільним, особливо у сфері торгівлі та послуг. Їхня частка — 9,1% від загальної кількості монет в обігу.

Також регулятор замінює банкноти номіналами 50 та 200 гривень старого зразка на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління.

Автор:
Тетяна Гойденко