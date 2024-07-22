З 1 серпня Нацбанк почне вилучати з обігу банкноти 500 гривень старого зразка

З 1 серпня 2024 року Національний банк розпочне вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003–2007 років для поступової їх заміни на банкноти зразка 2014 року та наступних років випуску.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що банкнот номіналом 500 гривень старого зразка в обігу поступово ставатиме менше, їх замінюватимуть сучасніші та більш захищені банкноти номіналом 500 гривень.

Зображення: Нацбанк України

Водночас в Нацбанку зауважують, що банкноти старого зразка залишатимуться дійсним платіжним засобом.

"Громадяни без обмежень зможуть продовжувати ними розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Регулятор наголошує, що головною метою такого рішення є підвищення якості готівки в обігу, зважаючи на зношеність банкнот номіналом 500 гривень старого зразка, які вже майже 18 років перебувають в обігу, зокрема понад вісім останніх років, одночасно з банкнотами сучасного покоління.

Як відбуватиметься поступова заміна

НБУ спільно з банками поступово вилучатиме з готівкового обігу зазначені банкноти, зокрема:

банки України не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій;

Національний банк припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків.

Потрапляючи в банки, банкноти номіналом 500 гривень старого зразка не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться з обігу та передаватимуться до НБУ для подальшого їх перерахування та утилізації.

Водночас заміна банкнот номіналом 500 гривень старого зразка на сучасні, з посиленою системою захисту, не вплине на готівкові розрахунки громадян, їм не потрібно вживати додаткових заходів для обміну.

Нагадаємо, у готівковому обігу України станом на 1 липня 2024 року перебувало 800,9 млрд грн - це на 36,5 млрд грн або на 4,8 % більше, ніж на початок 2024 року (на 01.01.2024 – 764,4 млрд грн). При цьому найбільше в готівковому обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень.

Також додамо, що в Україні планують спростити обмін пошкоджених банкнот гривні: Національний банк України запропонував для громадського обговорення зміни до Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України.

Рівень підроблення гривневих банкнот залишається низьким

З початку повномасштабної війни рівень підроблення банкнот гривні залишається низьким – близько 2,1 підробленої купюри на один мільйон справжніх за підсумками 2023 року.

Найчастіше у 2023 році в Україні підробляли банкноти старого зразка, зокрема абсолютна більшість (93%) вилучених з обігу підробок припадала на банкноти трьох номіналів: 200 гривень (61% від загальної кількості вилучених підробок та 41% від їхньої загальної суми), 500 гривень (24% та 41% відповідно) та 100 гривень (8% та 3% відповідно).

Додамо, що за підсумками 2022 року кількість підроблених банкнот була трохи вищою: на 1 млн справжніх банкнот гривні припадало близько 2,2 підроблених банкнот (у 2021 року – близько 7,1 банкноти). Найчастіше зловмисники підробляли банкноти старого зразка номіналом 100, 200 та 500 грн.

Серед вилучених з обігу у 2022 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали:

долари США (91% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти);

євро (8%).

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