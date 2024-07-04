Запровадження обмежень грошових переказів з картки на картку: НБУ веде переговори з волонтерами

Очільник Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний заявив, що регулятор введе обмеження для переказу з картки на картку. За його словами, наразі проводяться обговорення цього питання з волонтерами.

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Про це він сказав під час під час засідання фінансового комітету Верховної Ради 4 липня, передає "Суспільне".

"Зараз у нас триває фаза обговорення цього питання з волонтерами. Ми хочемо, аби політика, яку НБУ реалізовує в цьому непростому з погляду суспільного сприйняття питання, була максимально зрозумілою і сприймалась тими, хто сьогодні відчуває певну тривогу щодо цього рішення", — пояснив Пишний.

За його словами, представники Нацбанку зараз на другій ітерації обговорення з волонтерським середовищем.

Голова НБУ додав, що ведеться збір та аналіз їхніх позицій.

"Але ми стійкі у своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми", — заявив Пишний.

Що відомо про встановлення лімітів на перекази за картками

Наприкінці травня 2024 року стало відомо, що Національний банк України готує рішення про обмеження вихідних переказів з картки на картку. Анонсовані зміни – це не забаганка регулятора, а реакція на розповсюдження небезпечного явища на фінансовому ринку, такого як використання банківських рахунків фізичних осіб як "транзитних" для переказу та "відмивання" незаконних коштів.

Рішення, що опрацьовує НБУ, передбачає ліміти виключно на вихідні P2P-перекази, тобто операції з картки на картку.

Обговорюються варіанти лімітів - не більше 30 операцій і до 100 000 грн на місяць в одному банку.

При цьому, за словами Пишного, волонтери й надалі зможуть збирати гроші на свої рахунки, адже жодних обмежень щодо поповнень карток не пропонується. Наразі рішення знаходиться на етапі опрацювання.

Банки зможуть підіймати встановлений ліміт

Як зауважив Пишний, банки, за потреби, зможуть підіймати встановлений НБУ ліміт на перекази коштів.

"Якщо є можливість обґрунтувати перед банком за рахунок того, що є відповідні доходи, ваш профіль, як клієнта банку, дає можливість і вимагає здійснювати більшу кількість переказів, банк в рамках вашої взаємодії, а вони повинні знати свого клієнта, може розглянути вашу заяву і підняти ці ліміти", - пояснив голова НБУ.

Він підкреслив, що будь-які рішення регулятора, навіть ті що лише напрацьовуються, обговорюються та плануються, мають тверде підґрунтя.

"Це величезні масиви опрацьованої інформації та кропіткий аналіз даних", - резюмував Пишний.

Більш детально про обмеження карткових переказів від НБУ, як вони насправді працюватимуть та кого зачеплять, читайте у статті Delo.ua.