Сенс Банк з 1 червня обмежує карткові перекази між фізособами

З 1 червня Сенс Банк запровадить ліміти на вхідні транзакції на картку клієнта від фізичних осіб, які обслуговуються в інших банках (P2P, person-to-person): до 200 переказів на суму до 1 млн грн щомісяця.

Про це свідчить інформація оновленої версії публічної пропозиції АТ "Сенс Банк" на укладення договору про банківське обслуговування фізосіб, пише "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що буде встановлено обмеження суми переказів на картку за добу і протягом тижня - на рівні 400 тис. грн, тоді як ліміти за кількістю транзакцій на зазначені періоди: до 30 на день, і до 100 - за тиждень.

Обмеження за сумою жодним чином не вплине на 95% клієнтів

Як повідомлялося, Нацбанк у межах боротьби з відмиванням коштів планує в найближчі 30 днів запровадити обмеження на кількість переказів фізичних осіб (P2P, person-to-person) - до 30 на місяць, із лімітом суми до 100 тис. грн.

Як зауважив Андрій Пишний, рішення, що опрацьовує НБУ, передбачає ліміти виключно на вихідні P2P-перекази, тобто операції з картки на картку.

Голова НБУ нагадав, що зазвичай люди мають картки кількох банків. До того ж, операції за реквізитами IBAN жодним чином не лімітуються і доступні всім без винятку.

"НБУ пропонує такі ліміти, ґрунтуючись на результатах дослідження операцій клієнтів семи найбільших транзакційних банків, на які припадає більше 91% всіх емітованих карток, за два квартали 2024 року. За попередніми оцінками, обмеження в 30 операцій на місяць не відчують 98,44% клієнтів, а обмеження за сумою жодним чином не вплине на 95% клієнтів", - наголосив Пишний.

Націоналізація Сенс банку

У лютому 2022 року Європейський Союз запровадив санкції проти співвласника "Альфа-банку Україна" Михайла Фрідмана, а в березні до них приєдналася Велика Британія.

Тоді ж Фрідман і його партнер Петро Авен покинули раду директорів "Альфа-Банку", який згодом в Україні змінив назву на Сенс Банк. Україна запровадила санкції проти Фрідмана у жовтні того ж року.

А в травні 2023 року Верховна Рада підтримала законопроєкт, який дозволяє НБУ націоналізувати банки підсанкційних власників.

20 липня Національний банк України вирішив вивести Сенс Банк з ринку. Пізніше фінустанова перейшла у власність держави.

22 липня 2023 року Міністерство фінансів та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомили про успішне укладення договору купівлі-продажу, за яким держава стала власником 100% акцій АТ "Сенс Банк".

За даними НБУ, на 1 квітня 2024 року за розміром загальних активів Сенс банк посідав 8-ме місце (136,63 млрд грн) серед 63 банків, що діяли в країні. Банк увійшов до трійки лідерів за чистим прибутком за 2023 рік: він склав 5,04 млрд грн.