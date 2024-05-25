Встановлення лімітів на перекази за картками: у НБУ пояснили, як це вплине на українців

Національний банк України готує рішення про обмеження вихідних переказів з картки на картку. Анонсовані зміни – це не забаганка регулятора, а реакція на розповсюдження небезпечного явища на фінансовому ринку, такого як використання банківських рахунків фізичних осіб як "транзитних" для переказу та "відмивання" незаконних коштів.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Обмеження за сумою жодним чином не вплине на 95% клієнтів

Як зауважив Пишний, рішення, що опрацьовує НБУ, передбачає ліміти виключно на вихідні P2P-перекази, тобто операції з картки на картку.

Обговорюються варіанти лімітів - не більше 30 операцій і до 100 000 грн на місяць в одному банку.

Голова НБУ нагадав, що зазвичай люди мають картки кількох банків. До того ж, операції за реквізитами IBAN жодним чином не лімітуються і доступні всім без винятку.

"НБУ пропонує такі ліміти, ґрунтуючись на результатах дослідження операцій клієнтів семи найбільших транзакційних банків, на які припадає більше 91% всіх емітованих карток, за два квартали 2024 року. За попередніми оцінками, обмеження в 30 операцій на місяць не відчують 98,44% клієнтів, а обмеження за сумою жодним чином не вплине на 95% клієнтів", - наголосив Пишний.

Чому НБУ встановлює ліміти

Як пояснив Пишний, анонсовані зміни – це не забаганка НБУ, а реакція на розповсюдження небезпечного явища на фінансовому ринку, такого як використання банківських рахунків фізичних осіб як "транзитних" для переказу та "відмивання" незаконних коштів.

"Це десятки тисяч рахунків і сотні тисяч осіб, які задіяні в схемах для ухиляння від сплати податків під час війни, фінансування диверсій з боку РФ чи терористичної діяльності, ведення незаконної господарської діяльності, сплати зарплат в "конвертах" тощо", - наголосив очільник регулятора.

Він зауважив, що проблема так званих "дропів" - людей, які за певну винагороду передають доступ до реквізитів своїх банківських рахунків стороннім особам, потребує вирішення.

"Адже згодом через такі рахунки, використовуючи P2P-перекази, проводять мільйони та мільярди гривень, які були здобуті в результаті злочинної діяльності", - підкреслив Пишний.

За його словами, банки з осені 2023 року зафіксували абсолютно аномальне зростання обсягів P2P переказів по системі. На це явище звернули увагу і представники Міжнародного валютного фонду, і РНБО.

"Один із найбільших банків-емітентів виявив понад 12 тис. клієнтів-"дропів" лише за жовтень 2023 - квітень 2024 року. По кожній такій картці проходили сотні тисяч чи навіть мільйонів гривень платежів за короткий термін", - розповів Пишний.

Він додав, що сукупно йдеться про мільярдні кошти, і це недоотримані державою податки та збори.

"Через "орендовані" картки "дропів" за короткий проміжок часу проводять сотні Р2Р-переказів на суми, які не співпадають із заявленими доходами, що отримував клієнт. Наприклад, пенсіонер чи студент отримує та переказує через свій рахунок сотні тисяч гривень за кілька днів. Найгірше, що платіжна історія такої людини після цього зіпсована. Це може створити проблеми з доступом до фінансових послуг для таких людей у майбутньому", - зауважив очільник НБУ.

Як волонтерам збирати кошти

Як повідомив Пишний, волонтери й надалі зможуть збирати гроші на свої рахунки, адже жодних обмежень щодо поповнень карток не пропонується. Наразі рішення знаходиться на етапі опрацювання.

"Ми завчасно та відкрито поділилися нашими планами, щоб вивчити думку громадськості, волонтерів і за потреби мати змогу відкалібрувати окремі деталі. Орієнтовно – за місяць", - зазначив голова НБУ.

За його словами, регулятор ініціює зустріч з волонтерами, щоб вислухати їх думку й почути всі "за" та "проти". Аналогічно НБУ діяв на етапі впровадження валютних обмежень після початку повномасштабного вторгнення.

"Рішення коригувались в процесі відкритого діалогу, щоб максимально сприяти діяльності волонтерів та водночас не підважувати макрофінансову стабільність", - підкреслив Пишний.

Він нагадав, що послаблення для волонтерів діють з початку війни відповідно до Постанови НБУ №18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану" від 24.02.2022 року (зі змінами).

"Ці послаблення не зазнають змін. Водночас банки, які найчастіше використовуються для волонтерських зборів, давно мають власні списки волонтерів", - запевняє голова НБУ.

Банки зможуть підіймати встановлений ліміт

Як зауважив Пишний, банки, за потреби, зможуть підіймати встановлений НБУ ліміт на перекази коштів.

"Якщо є можливість обґрунтувати перед банком за рахунок того, що є відповідні доходи, ваш профіль, як клієнта банку, дає можливість і вимагає здійснювати більшу кількість переказів, банк в рамках вашої взаємодії, а вони повинні знати свого клієнта, може розглянути вашу заяву і підняти ці ліміти", - пояснив голова НБУ.

Він підкреслив, що будь-які рішення регулятора, навіть ті що лише напрацьовуються, обговорюються та плануються, мають тверде підґрунтя.

"Це величезні масиви опрацьованої інформації та кропіткий аналіз даних", - резюмував Пишний.

Зауважимо, обмеження на карткові перекази, яке буде базуватись на квітневому рішенні РНБО щодо протидії нелегальному гральному бізнесу, мають намір впровадити впродовж місяця.