В Україні хочуть оновити порядок реєстрації платіжних систем

Національний банк України пропонує оновити порядок реєстрації платіжних систем, їх учасників, технологічних операторів платіжних послуг та комерційних агентів.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що НБУ розробив проєкт постанови “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”, який пропонується для громадського обговорення.

Що пропонує регулятор

Як повідомляється, НБУ визначив критерії, відповідно до яких (у разі відповідності хоча б одному з яких) регулятор матиме право в окремих випадках не скасовувати реєстрацію, не відмовляти в реєстрації або узгодженні оновлених документів платіжної системи, учасника платіжної системи та технологічного оператора платіжних послуг, якщо таке скасування або відмова можуть мати негативний вплив на функціонування платіжного ринку та становити загрозу для користувачів платіжних послуг.

Крім того, НБУ уточнив, що підставою для відмови в реєстрації, узгодженні оновлених документів платіжних систем, учасників платіжних систем, технологічних операторів платіжних послуг та комерційних агентів може бути надання заявниками недостовірної інформації в документах, поданих до регулятора саме під час процесу реєстрації.

Також НБУ уточнив види діяльності, що можуть здійснюватися на підставі ліцензії на здійснення операцій з готівкою.

Проєктом постанови передбачається затвердити зміни до:

Положення про реєстрацію платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг (затверджене постановою Правління Національного банку від 26.09.2022 № 208, зі змінами);

Положення про залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг (затверджене постановою Правління Національного банку від 02.08.2022 №168, зі змінами).

В України планують обмежити діяльність "кас у смартфоні"

В Україні стає дедалі більше “кас у смартфоні” проти традиційних РРО. За даними Податкової служби, станом на початок травня в Україні зареєстровано 877,6 тисячі кас П\РРО. Майже 70% від усіх зареєстрованих приладів фінансового обліку становлять ПРРО, тоді як популярність "традиційних" кас стабільно падає. Ще у 2021 році кількість онлайн-кас була у 8,5 раза меншою, що свідчить про зростання їх популярності.

"Бізнес віддає перевагу ПРРО за зручність, просте встановлення та нижчу ціну у порівнянні із залізними фіскальниками. Те, що Мінфін планує обмежити роботу ПРРО, — заборонити офлайн режим, повернути паперові книги обліку і підклеювання чеків— в сьогоднішній ситуації виглядає просто пострілом собі у ногу. Замість того, щоб залишити Україну в клубі з високою діджиталізацією, нас намагаються тягти у бюрократичне минуле, де вести бізнес дорого і складно", — коментує Родіон Єрошек, CEO та співзасновник української компанії з автоматизації закладів Poster.

Розробники програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО) підозрюють, що влада навмисно вишукує можливості, аби повернутись до касових апаратів та ведення паперових книг обліку розрахункових операцій, підклеювання в них звітних чеків тощо. Про це в коментарі LIGA.net розповіли співзасновник та керівник Poster Родіон Єрошек та директор фірми-оператора програмного РРО Checkbox Андрій Сухов.

Єрошек переконаний, що виробники фіскальних реєстраторів не змогли адаптуватись і стрімко втрачають обсяги свого бізнесу.

"Замість того щоб рухатись вперед і розроблювати сучасні продукти, вони хочуть потягнути назад нас всіх. Під впливом лобі від розробників касових апаратів в Мінфіні організувалась Міжвідомча робоча група з питань ПРРО. З протоколу першої зустрічі групи стало зрозуміло, що ПРРО вважають небезпечною технологією, яку треба обмежити", – розповів співзасновник та керівник Poster.

Сухов додав, що, окрім того, Мінфін вже говорить про наявність загроз, які може мати використання програмних реєстраторів.

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