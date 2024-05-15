В Украине хотят обновить порядок регистрации платежных систем

Национальный банк предлагает обновить порядок регистрации платежных систем, их участников, технологических операторов платежных услуг и коммерческих агентов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что НБУ разработал проект постановления "Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", который предлагается для общественного обсуждения.

Что предлагает регулятор

Как сообщается, НБУ определил критерии, согласно которым (в случае соответствия хотя бы одному из которых) регулятор будет иметь право в отдельных случаях не отменять регистрацию, не отказывать в регистрации или согласовании обновленных документов платежной системы, участника платежной системы и технологического оператора платежных услуг, если такая отмена или отказ могут оказать негативное влияние на функционирование платежного рынка и угрожать пользователям платежных услуг.

Кроме того, НБУ уточнил, что основанием для отказа в регистрации, согласовании обновленных документов платежных систем, участников платежных систем, технологических операторов платежных услуг и коммерческих агентов может быть предоставление заявителями недостоверной информации в документах, поданных регулятору именно во время процесса регистрации.

Также НБУ уточнил виды деятельности, которые могут осуществляться на основании лицензии на осуществление сделок с наличными.

Проектом постановления предусматривается утвердить изменения в:

Положение о регистрации платежных систем, участников платежных систем и технологических операторов платежных услуг (утверждено постановлением Правления Национального банка от 26.09.2022 № 208 с изменениями);

Положение о привлечении коммерческих агентов для предоставления финансовых платежных услуг (утверждено постановлением Правления Национального банка от 02.08.2022 №168 с изменениями).

В Украине планируют ограничить деятельность "касс в смартфоне"

В Украине становится все больше "касс в смартфоне" против традиционных РРО. По данным Налоговой службы, на начало мая в Украине зарегистрировано 877,6 тысячи касс П\РРО. Почти 70% всех зарегистрированных приборов финансового учета составляют ПРРО, тогда как популярность "традиционных" касс стабильно падает. Еще в 2021 году количество онлайн-касс было в 8,5 раза меньше, что свидетельствует о росте их популярности.

"Бизнес предпочитает ПРРО удобством, простой установкой и более низкой ценой по сравнению с железными фискальниками. То, что Минфин планирует ограничить работу ПРРО, — запретить оффлайн режим, вернуть бумажные книги учета и подклеивания чеков— в сегодняшней ситуации выглядит просто выстрелом себе в ногу .Вместо того, чтобы оставить Украину в клубе с высокой диджитализацией, нас пытаются тянуть в бюрократическое прошлое, где вести бизнес дорого и сложно", - комментирует Родион Ерошек, CEO и соучредитель украинской компании по автоматизации заведений Poster.

Разработчики программных регистраторов расчетных операций (ПРРО) подозревают, что власти намеренно выискивают возможности, чтобы вернуться к кассовым аппаратам и ведению бумажных книг учета расчетных операций, подклеиванию в них отчетных чеков и т.п. Об этом в комментарии LIGA.net рассказали соучредитель и руководитель Poster Родион Ерошек и директор фирмы-оператора программного РРО Checkbox Андрей Сухов.

Ерошек уверен, что производители фискальных регистраторов не смогли адаптироваться и стремительно теряют объемы своего бизнеса.

"Вместо того чтобы двигаться вперед и разрабатывать современные продукты, они хотят потянуть нас всех нас. Под влиянием лобби от разработчиков кассовых аппаратов в Минфине организовалась Межведомственная рабочая группа по вопросам ПРРО. Из протокола первой встречи группы стало понятно, что ПРРО считают опасной технологией, которую нужно ограничить", – рассказал соучредитель и руководитель Poster.

Сухов добавил, что, кроме того, Минфин уже говорит о наличии угроз, которые могут использовать программные регистраторы.

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