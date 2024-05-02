Количество "касс в смартфоне" в Украине вдвое превышает традиционные

По данным Налоговой службы, на сегодня в Украине зарегистрировано 877,6 тыс. касс П\РРО. Почти 70% всех зарегистрированных приборов финансового учета составляют ПРРО, тогда как популярность "традиционных" касс стабильно падает. Еще в 2021 году количество онлайн-касс было в 8,5 раза меньше, что свидетельствует о росте их популярности.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Традиционные РРО теряют популярность

Отмечается, что 69% от всего количества касс, то есть почти 605 тыс., сейчас составляют ПРРО. За год их количество выросло в 1,6 раза.

"По сравнению с периодом в преддверии полномасштабного вторжения, в 2021, "касс в смартфонах" увеличилось в 8,5 раз", - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что онлайн-кассы появились только в 2020 году.

"В то же время традиционные РРО продолжают терять популярность с марта 2022 года. За 2 года их стало меньше на 15% - с 323,1 тыс. до 273,1 тыс", - подчеркивают в "Опендатабот".

ПРРО в 2,2 раза больше, чем РРО

Как отмечают в "Опендатаботе", сейчас ПРРО в 2,2 раза больше, чем РРО.

"К сравнению, еще в начале апреля 2021 года ситуация была кардинально иной — количество РРО в 4,2 раза преобладало онлайн-кассы. Так что тогда каждый сотый чек был из ПРРО, а в 2024 — каждый второй", - сообщают аналитики.

Средняя сумма по чекам выросла в 11 раз

По данным "Опендатабота", выросла также и средняя сумма по чекам ПРРО — в 11 раз за 3 года. Если в 2021 году она была 9 млрд. грн., то сейчас 103 млрд. грн.

"В 2024 году общая сумма в месяц по чекам П\РРО в среднем составляет 238,4 млрд грн, почти половина из которых — 43% — это онлайн-кассы. Для сравнения, в 2021 эта сумма в среднем составляла 142,8 млрд грн грн, а доля ПРРО была всего 6%", - констатируют аналитики.

В Украине планируют ограничить деятельность "касс в смартфоне"

"Бизнес предпочитает ПРРО удобством, простой установкой и более низкой ценой по сравнению с железными фискальниками. То, что Минфин планирует ограничить работу ПРРО, — запретить оффлайн режим, вернуть бумажные книги учета и подклеивания чеков— в сегодняшней ситуации выглядит просто выстрелом себе в ногу .Вместо того, чтобы оставить Украину в клубе с высокой диджитализацией, нас пытаются тянуть в бюрократическое прошлое, где вести бизнес дорого и сложно", - комментирует Родион Ерошек, CEO и соучредитель украинской компании по автоматизации заведений Poster.

Разработчики программных регистраторов расчетных операций (ПРРО) подозревают, что власти намеренно выискивают возможности, чтобы вернуться к кассовым аппаратам и ведению бумажных книг учета расчетных операций, подклеиванию в них отчетных чеков и т.п. Об этом в комментарии LIGA.net рассказали соучредитель и руководитель Poster Родион Ерошек и директор фирмы-оператора программного РРО Checkbox Андрей Сухов.

Ерошек уверен, что производители фискальных регистраторов не смогли адаптироваться и стремительно теряют объемы своего бизнеса.

"Вместо того, чтобы двигаться вперед и разрабатывать современные продукты, они хотят потянуть назад нас всех. Под влиянием лобби от разработчиков кассовых аппаратов в Минфине организовалась Межведомственная рабочая группа по вопросам ПРРО. Из протокола первой встречи группы стало понятно, что ПРРО считают опасной технологией, которую нужно ограничить", – рассказал соучредитель и руководитель Poster.

Сухов добавил, что, кроме того, Минфин уже говорит о наличии угроз, которые могут использовать программные регистраторы.

Заметим, с 1 октября бизнес должен использовать РРО. Игнорирование этого требования чревато штрафами, которые могут достигать тысяч и даже десятков тысяч гривен.

Под это требование попадают практически все предприниматели и компании, принимающие оплату за товары и услуги в наличной форме или с помощью безналичных инструментов (оплату банковскими картами через сайт, через POS-терминалы и т.п.).

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