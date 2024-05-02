Кількість "кас у смартфоні" в Україні вдвічі перевищує традиційні

За даними Податкової служби, станом на зараз в Україні зареєстровано 877,6 тис. кас П\РРО. Майже 70% від усіх зареєстрованих приладів фінансового обліку становлять ПРРО, тоді як популярність "традиційних" кас стабільно падає. Ще у 2021 році кількість онлайн-кас була у 8,5 раза меншою, що свідчить про зростання їх популярності.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Традиційні РРО втрачають популярність

Зазначається, що 69% від усієї кількості кас, тобто майже 605 тис., нині становлять ПРРО. За рік їх кількість зросла в 1,6 рази.

"У порівнянні до періоду напередодні повномасштабного вторгнення, у 2021, "кас у смартфонах" побільшало у 8,5 разів", - підкреслюють аналітики.

Вони зауважують, що онлайн-каси з’явилися лише у 2020 році.

"Водночас традиційні РРО продовжують втрачати популярність з березня 2022 року. За 2 роки їх поменшало на 15% — з 323,1 тис. до 273,1 тис", - підкреслюють в "Опендатабот".

ПРРО у 2,2 раза більше, ніж РРО

Як наголошують в "Опендатабот", нині ПРРО у 2,2 раза більше, ніж РРО.

"До порівняння, ще на початку квітня 2021 року ситуація була кардинально іншою — кількість РРО у 4,2 раза переважала онлайн-каси. Тож тоді кожен сотий чек був з ПРРО, а у 2024 — кожен другий", - повідомляють аналітики.

Середня сума за чеками зросла у 11 разів

За даними "Опендатабот", зросла також і середня сума за чеками ПРРО — у 11 разів за 3 роки. Якщо у 2021 році вона була 9 млрд грн, то зараз 103 млрд грн.

"У 2024 загальна сума на місяць за чеками П\РРО в середньому складає 238,4 млрд грн, майже половина з яких — 43% — це онлайн-каси. Для порівняння, у 2021 ця сума, в середньому, складала 142,8 млрд грн, а частка ПРРО була лише 6%", - констатують аналітики.

В України планують обмежити діяльність "кас у смартфоні"

"Бізнес віддає перевагу ПРРО за зручність, просте встановлення та нижчу ціну у порівнянні із залізними фіскальниками. Те, що Мінфін планує обмежити роботу ПРРО, — заборонити офлайн режим, повернути паперові книги обліку і підклеювання чеків— в сьогоднішній ситуації виглядає просто пострілом собі у ногу. Замість того, щоб залишити Україну в клубі з високою діджиталізацією, нас намагаються тягти у бюрократичне минуле, де вести бізнес дорого і складно", — коментує Родіон Єрошек, CEO та співзасновник української компанії з автоматизації закладів Poster.

Розробники програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО) підозрюють, що влада навмисно вишукує можливості, аби повернутись до касових апаратів та ведення паперових книг обліку розрахункових операцій, підклеювання в них звітних чеків тощо. Про це в коментарі LIGA.net розповіли співзасновник та керівник Poster Родіон Єрошек та директор фірми-оператора програмного РРО Checkbox Андрій Сухов.

Єрошек переконаний, що виробники фіскальних реєстраторів не змогли адаптуватись і стрімко втрачають обсяги свого бізнесу.

"Замість того щоб рухатись вперед і розроблювати сучасні продукти, вони хочуть потягнути назад нас всіх. Під впливом лобі від розробників касових апаратів в Мінфіні організувалась Міжвідомча робоча група з питань ПРРО. З протоколу першої зустрічі групи стало зрозуміло, що ПРРО вважають небезпечною технологією, яку треба обмежити", – розповів співзасновник та керівник Poster.

Сухов додав, що, окрім того, Мінфін вже говорить про наявність загроз, які може мати використання програмних реєстраторів.

Зауважимо, з 1 жовтня бізнес має використовувати РРО. Ігнорування цієї вимоги загрожує штрафами, які можуть сягати тисяч і навіть десятків тисяч гривень.

Під цю вимогу потрапляють практично всі підприємці та компанії, які приймають оплату за товари та послуги у готівковій формі або за допомогою безготівкових інструментів (оплату банківськими картками через сайт, через POS-термінали тощо).

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