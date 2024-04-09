В Україні видано рекордну за всю історію кількість чеків у березні

У березні 2024 року в Україні було здійснено розрахункових операцій на суму 344 770 млн грн та видано 774,87 млн фіскальних чеків, що є наслідок введення обов’язку роботи з реєстраторами розрахункових операцій (РРО) та штрафів за їх невикористання.

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Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Детінізація торгівлі триває! В березні видано рекордну за всю історію кількість чеків", - зауважив народний депутат.

Він подякував підприємцям, що перейшли на законні цивілізовані практики ведення торгівлі, а також споживачам, які вимагають чек.

"Всі ваші зусилля йдуть на користь фінансування армії", - наголосив Гетманцев.

Обсяги легальної торгівлі зросли на третину

Обсяги легальної торгівлі збільшилися в січні-лютому 2024 року по відношенню до січня-лютого 2023 року на третину за низкою показників:

розрахункові операції (в гривні) - плюс 38,2%;

загальна кількість чеків - плюс 37,3%;

нарахування ПДВ - плюс 42,8%.

Як підкреслив Гетманцев, робота триває, і в тіні залишається ще значна частина торгівлі, закликавши споживачів повідомляти про кожний факт невидачі фіскального чеку.

Кого податківці перевіряють в першу чергу щодо застосування РРО

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, до кого саме податківці їдуть в першу чергу, коли визначають, кого перевіряти щодо дотримання закону про застосування РРО.

За його словами, критерії визначення потенційно ризикових платників є зокрема такими:

1. Незначні виторги субʼєкта господарювання.

Сума виторгу за місяць не перевищує 20 тис грн. для забезпечення мінімальних витрат на утримання одного об’єкту роздрібної торгівлі;

не менше 40,0 тис. грн за місяць у великих містах (з огляду на те, що розмір оренди, розмір заробітної плати, тощо є більшим ніж у двічі).

2.Субʼєкти господарювання, що зареєстрували РРО/ПРРО при цьому декларують нульові виторги, а також наприклад по більшості операцій проведених через РРО/ПРРО було здійснено оплату у безготівковій формі (понад 90%);

3.Мають ризики в оформленні найманих працівників. Кількість зареєстрованих РРО повинна відповідати кількості офіційно оформлених найманих працівників або необхідній кількості працівників для забезпечення виконання технологічного процесу на окремому об’єкті.

Повернення штрафів за відсутність РРО

Закон про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОП набув чинності 1 січня 2021 року. Проте через численні протести та коронакризу Верховна Рада подовжила перехідний період для підприємців на рік.

На початку великої війни держава заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів.

Пізніше Рада ухвалила законопроєкт №8401 і цей мораторій був скасований.

Тому з 1 жовтня бізнес має обов’язково використовувати РРО. Ігнорування цієї вимоги загрожує штрафами, які можуть сягати тисяч і навіть десятків тисяч гривень.

Під цю вимогу потрапляють практично всі підприємці та компанії, які приймають оплату за товари та послуги у готівковій формі або за допомогою безготівкових інструментів (оплату банківськими картками через сайт, через POS-термінали тощо).

Джерело фото: ua.depositphotos.com