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Штрафи за невикористання РРО: як змінилися обсяги легальної торгівлі збільшилися на третину
Внаслідок введення обов’язку роботи з реєстраторами розрахункових операцій (РРО) та штрафів за їх невикористання обсяги легальної торгівлі збільшилися в січні-лютому 2024 року по відношенню до січня-лютого 2023 року на третину за низкою показників.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Він навів деякі цифри з детінізації торгівлі.
За словами Гетманцева, внаслідок введення обовʼязку з ведення РРО та штрафів за їх не використання обсяги торгівлі збільшилися у січні-лютому 2024 року по відношенню до січня-лютого 2023 року на:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- розрахункові операції (в гривні) - плюс 38,2%;
- загальна кількість чеків - плюс 37,3%;
- нарахування ПДВ - плюс 42,8%.
Однак, як підкреслив Гетманцев, робота триває, і в тіні залишається ще значна частина торгівлі, закликавши споживачів повідомляти про кожний факт невидачі фіскального чеку.
Кого податківці перевіряють в першу чергу щодо застосування РРО
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, до кого саме податківці їдуть в першу чергу, коли визначають, кого перевіряти щодо дотримання закону про застосування РРО.
За його словами, критерії визначення потенційно ризикових платників є зокрема такими:
1. Незначні виторги субʼєкта господарювання.
- Сума виторгу за місяць не перевищує 20 тис грн. для забезпечення мінімальних витрат на утримання одного об’єкту роздрібної торгівлі;
- не менше 40,0 тис. грн за місяць у великих містах (з огляду на те, що розмір оренди, розмір заробітної плати, тощо є більшим ніж у двічі).
2.Субʼєкти господарювання, що зареєстрували РРО/ПРРО при цьому декларують нульові виторги, а також наприклад по більшості операцій проведених через РРО/ПРРО було здійснено оплату у безготівковій формі (понад 90%);
3.Мають ризики в оформленні найманих працівників. Кількість зареєстрованих РРО повинна відповідати кількості офіційно оформлених найманих працівників або необхідній кількості працівників для забезпечення виконання технологічного процесу на окремому об’єкті.
Кількість РРО/ПРРО в Україні зростає
Кількість зареєстрованих бізнесом касових апаратів, за даними податкової, у жовтні становила 824 400, і за три місяці збільшилась до 851 200. На початок року показник був трохи менш ніж 650 000, тож за минулий рік кількість РРО/ПРРО в Україні зросла на 200 000.
Загальна сума виторгу, проведеного через РРО, також збільшилась. У січні 2023-го це було 234,8 млрд грн, у вересні (перед поверненням штрафів) – 291,8 млрд грн, а в грудні – 346,5 млрд грн.
Повернення штрафів за відсутність РРО
Закон про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для ФОП набув чинності 1 січня 2021 року. Проте через численні протести та коронакризу Верховна Рада подовжила перехідний період для підприємців на рік.
На початку великої війни держава заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів.
Пізніше Рада ухвалила законопроєкт №8401 і цей мораторій був скасований.
Тому з 1 жовтня бізнес має обов’язково використовувати РРО. Ігнорування цієї вимоги загрожує штрафами, які можуть сягати тисяч і навіть десятків тисяч гривень.
Під цю вимогу потрапляють практично всі підприємці та компанії, які приймають оплату за товари та послуги у готівковій формі або за допомогою безготівкових інструментів (оплату банківськими картками через сайт, через POS-термінали тощо).
Джерело фото: ua.depositphotos.com