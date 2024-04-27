Виплати за загиблого. У яких випадках ніхто не отримає 15 мільйонів гривень

У яких випадках родина загиблого не отримає виплат: пояснення адвоката.

Держава зобов'язалась виплачувати родинам українських військових, які загинули під час захисту Батьківщини, 15 мільйонів гривень грошової допомоги. Проте в деяких випадках виплати за загиблого не зможуть відстояти навіть в суді.

Як пояснив в інтерв'ю Delo.ua юрист Центру надання підтримки ветеранам і їхнім родинам Роман Лихачов, виплата в 15 мільйонів надається лише у разі загибелі військовослужбовця під час захисту Батьківщини, і якщо цей факт встановлений військово-лікарською комісією.

"Найочевидніші підстави для отримання висновку про захист Батьківщини - це смерть в результаті обстрілу, штурму ворожих позицій, кульових, осколкових поранень, отриманих безпосередньо в бою", - наголосив адвокат.

Усі інші випадки не підпадають під виплати за загиблого: смерть від хвороби, самострілів, алкогольного отруєння чи самогубства.

По-друге, якщо рідні загиблого залишились на тимчасово окупованій території і взяли російське громадянство - вони не можуть претендувати на виплати.

"У першу чергу претендують на виплати: батьки, один з подружжя, якщо він не одружився вдруге, діти, що не досягли повноліття, або продовжують навчання після 18 років та інші особи, що перебувають на утриманні загиблого. Винятки становлять громадяни Росії та Білорусі, або особи, засуджені за державну зраду, колаборантство", - наголосив Лихачов.

Третій випадок стосується загиблих, у яких немає ні батьків, ні дружини, ні дітей, або ж коли військовослужбовець розлучився, діти повнолітні, не навчаються, не є особами з інвалідністю - тоді також за законом на кошти вже ніхто не може претендувати, якщо немає іншого особистого розпорядження.

Не мають права на одноразову грошову допомогу батьки та повнолітні діти (в тому числі усиновлені), які ухилялися від виконання обов'язку щодо утримання загиблого. Однак, така обставина має бути встановлена судом.

Крім цього, не мають права на допомогу особи, які умисно позбавили життя чи вчинили замах на особу, що має право на виплату.

Водночас адвокат зазначив, що в ідеалі військовослужбовець мав би написати заповіт на ці кошти. В Україні наприкінці березня почала діяти норма, що надається право військовослужбовцям писати особисте розпорядження щодо виплат.

28 грудня 2023 року президент підписав Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо призначення і виплати одноразової грошової допомоги”, який визначає, що військовослужбовець чи резервіст, призваний на збори чи для проходження служби у військовому резерві, має право скласти особисте розпорядження на випадок своєї загибелі про виплату одноразової грошової допомоги особам за його вибором, визначивши розмір частки таких осіб у відсотках.

"У випадку розпорядження допомога виплачується вказаним особам у частці, яка у ньому визначена. Проте малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти загиблого, непрацездатна вдова, непрацездатні батьки отримують незалежно від змісту заповіту половину частки, яка належала б кожному з них у разі виплати допомоги без особистого розпорядження", - пояснив адвокат.

Проте зараз механізм лише починає працювати: закон нещодавно набув чинності.

Більше про проблеми, пов'язані з виплатами за загиблих, читайте в інтерв'ю Романа Лихачова для Delo.ua "Держава захищається від шахрайства, тому отримати 15 мільйонів за загиблого непросто".