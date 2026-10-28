Країни поза ЄС виділять в п'ять разів менше грошей на підтримку України в наступному році

Європейський Союз закликає партнерів по G7 збільшити фінансову та військову допомогу Україні на тлі очікуваного скорочення підтримки з боку країн поза ЄС. За оцінкою Єврокомісії, вони наразі пообіцяли надати Києву лише €4 млрд на 2027 рік проти €19 млрд у 2026-му.

Як пише Dilo, про це повідомляє Financial Times із посиланням на прогноз Єврокомісії.

Зазначається, що члени G7 — США, Велика Британія, Канада та Японія — за нинішніми планами сукупно нададуть лише €1 млрд.

Київ заявляє, що наступного року зіткнеться з дефіцитом фінансування у €70 млрд — цю цифру підтвердила Європейська комісія.

ЄС розпочав екстрене планування, щоб знайти додаткові джерела коштів для підтримання фінансової стабільності України наступного року, якщо партнери по НАТО та G7 не збільшать свою допомогу.

Представники Єврокомісії працюють над різними варіантами, зокрема над спільним випуском боргових зобов’язань, які мають обговорити на саміті наприкінці листопада. На жовтневому саміті лідери також закликали «міжнародних партнерів якнайшвидше збільшити свою підтримку» і відтоді, за словами дипломатів, ведуть двосторонній діалог із Великобританією, Канадою та іншими країнами.

Уряди Великої Британії та Канади готуються оголосити свої бюджети на 2027 рік, і Брюссель стежитиме за тим, чи міститимуть вони нові зобов’язання щодо допомоги Україні. Міністерство закордонних справ Японії заявило, що країна «розглядає варіанти задоволення фінансових потреб України».

Брюссель не готовий компенсувати дефіцит, який виникне через недостатню допомогу інших союзників, і чинить дипломатичний тиск на Оттаву, Токіо та Лондон, домагаючись збільшення їхньої підтримки.

Представник Єврокомісії заявив, що на ЄС та його держави-члени припадає 80% обіцяної Україні підтримки на 2027 рік, наголосивши, що "Європа не може самотужки забезпечити фінансові потреби України, тому міжнародні партнери також мають активізуватися, зокрема союзники по НАТО".

Україна просить у ЄС гроші

Під час саміту в Брюсселі президент України Володимир Зеленський заявив, що війна коштуватиме країні 155 млрд євро наступного року. Він закликав президентів і прем'єр-міністрів держав Євросоюзу знайти необхідні кошти для подальшої підтримки України.

Водночас ЄС уже пообіцяв Україні позику на 90 млрд євро. Вона має допомогти покрити нагальні фінансові потреби країни у 2026–2027 роках. Європейська комісія виділяє ці кошти поступово.

Нагадаємо, у Брюсселі відмовилися задовольняти запит України на додаткову фінансову підтримку цього року, поки Київ не запровадить обіцяні реформи.

Україна попросила союзників додатково профінансувати близько$27 млрд оборонних потреб, однак у Європейському Союзі хочуть спершу отримати чітке пояснення, як сформувався дефіцит і на що саме потрібні кошти.

Європейська комісія хоче до кінця року виробити рішення, як закрити бюджетну діру України у 70 мільярдів євро на наступний рік.