Страны вне ЕС выделят в пять раз меньше денег на поддержку Украины в следующем году

Европейский Союз призывает партнеров по G7 увеличить финансовую и военную помощь Украине на фоне ожидаемого сокращения поддержки со стороны вне ЕС. По оценке Еврокомиссии, они пообещали предоставить Киеву лишь €4 млрд на 2027 год против €19 млрд в 2026-м.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на прогноз Еврокомиссии.

Отмечается, что члены G7 – США, Великобритания, Канада и Япония – по нынешним планам совокупно предоставят лишь €1 млрд.

Киев заявляет, что в следующем году столкнется с дефицитом финансирования в 70 млрд евро — эту цифру подтвердила Европейская комиссия.

ЕС начал экстренное планирование, чтобы найти дополнительные источники средств для поддержки финансовой стабильности Украины в следующем году, если партнеры по НАТО и G7 не увеличат свою помощь.

Представители Еврокомиссии работают над разными вариантами, в том числе совместным выпуском долговых обязательств, которые должны обсудить на саммите в конце ноября. На октябрьском саммите лидеры также призвали "международных партнеров как можно быстрее увеличить свою поддержку " и с тех пор, по словам дипломатов, ведут двусторонний диалог с Великобританией, Канадой и другими странами.

Правительства Великобритании и Канады готовятся объявить свои бюджеты на 2027 год, и Брюссель будет следить за тем, будут ли они содержать новые обязательства по помощи Украине. Министерство иностранных дел Японии заявило, что страна "рассматривает варианты удовлетворения финансовых потребностей Украины".

Брюссель не готов компенсировать дефицит, который возникнет из-за недостаточной помощи других союзников, и оказывает дипломатическое давление на Оттаву, Токио и Лондон, добиваясь увеличения их поддержки.

Представитель Еврокомиссии заявил, что на ЕС и его государства-члены приходится 80% обещанной Украине поддержки на 2027 год, подчеркнув, что "Европа не может самостоятельно обеспечить финансовые потребности Украины, поэтому международные партнеры также должны активизироваться, в том числе союзники по НАТО".

Украина просит у ЕС деньги

Во время саммита в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война обойдется стране в 155 млрд евро в следующем году. Он призвал президентов и премьер-министров государств Евросоюза изыскать необходимые средства для дальнейшей поддержки Украины.

В то же время ЕС уже пообещал Украине ссуду на 90 млрд евро. Она должна помочь покрыть неотложные финансовые потребности страны в 2026-2027 годах. Европейская комиссия выделяет эти средства равномерно.

Напомним, в Брюсселе отказались удовлетворять запрос Украины на дополнительную финансовую поддержку в этом году, пока Киев не введет обещанные реформы.

Украина попросила союзников дополнительно профинансировать около $27 млрд оборонных потребностей, однако в Европейском Союзе хотят сначала получить четкое объяснение, как сформировался дефицит и на что нужны средства.

Европейская комиссия хочет до конца года выработать решение, как закрыть бюджетную дыру Украины в 70 миллиардов евро на следующий год.