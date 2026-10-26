ЕС до конца декабря должен найти деньги, чтобы закрыть дыру в бюджете Украины

Европейская комиссия хочет до конца года выработать решение, как закрыть бюджетную дыру Украины в 70 миллиардов евро на следующий год.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии.

По данным издания, последний срок до конца года был установлен во время встречи лидеров ЕС в Брюсселе, где обсуждались варианты покрытия 70 млрд евро дефицита.

Несмотря на ранее одобренный кредит в €90 млрд, Киеву не хватает еще €70 млрд. Из них €40 млрд нужны военные расходы, а €30 млрд - на покрытие бюджетного дефицита.

По данным издания, Еврокомиссия надеется снизить свои расходы на эту цель за счет финансовой помощи Канады, Японии и Великобритании, с которыми планируют провести дополнительные переговоры.

Из-за жестко негативной позиции правительства Бельгии, привлечения замороженных российских активов для покрытия дефицита, скорее всего, не будет рассматриваться.

Украина просит у ЕС деньги

Во время саммита в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война обойдется стране в 155 млрд евро в следующем году. Он призвал президентов и премьер-министров государств Евросоюза изыскать необходимые средства для дальнейшей поддержки Украины.

В то же время ЕС уже пообещал Украине ссуду на 90 млрд евро. Она должна помочь покрыть неотложные финансовые потребности страны в 2026-2027 годах. Европейская комиссия выделяет эти средства равномерно.

Напомним, в Брюсселе отказались удовлетворять запрос Украины на дополнительную финансовую поддержку в этом году, пока Киев не введет обещанные реформы.

Украина попросила союзников дополнительно профинансировать около $27 млрд оборонных потребностей, однако в Европейском Союзе хотят сначала получить четкое объяснение, как сформировался дефицит и на что нужны средства.

Сейчас в ЕС пытаются разобраться, откуда возникла гигантская дыра в бюджете и действительно ли Украине нужна вся пригласившаяся сумма. В Брюсселе не понимают, кто отвечает за резкий рост дефицита бюджета.

Европейская комиссия изучает, как можно покрыть дефицит в финансировании Украины на 2027 год в размере 70 млрд евро, но призывает всех международных партнеров мобилизовать усилия.

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна больше не будет участвовать в предоставлении новой финансовой помощи Евросоюзу для Украины на 70 млрд евро, о котором просил президент Владимир Зеленский.

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия и Венгрия также не присоединятся к этой инициативе.