Еще одна страна ЕС отказалась присоединиться к финансированию €70 млрд для Украины, о котором просил Зеленский

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что страна больше не будет участвовать в предоставлении новой финансовой помощи Евросоюзу для Украины на 70 млрд евро, о котором просил президент Владимир Зеленский.

Как пишет Dilo, об этом сообщает агентство БТА.

По словам Радева, Зеленский просил эти средства на заседании Европейского совета, завершившемся в пятницу, 16 октября. Премьер напомнил, что в 2025 году было принято европейское решение о кредите для Украины на 90 млрд евро, гарантом которого является Европа.

"Как вам такое на фоне всего, что происходит в Европе? Болгария не может быть частью этих 70 млрд", - заявил Радев.

Отвечая на вопрос о настроениях в Европе, премьер заявил, что война в Украине истощает европейские экономики. По его словам, она ведет к социальному напряжению и политической нестабильности, а политический ответ будет становиться все сложнее, потому что благосостояние европейцев "утекает в эту войну", вместо того чтобы решать собственные проблемы.

Радев призвал как можно быстрее завершить войну в Украине, подчеркнув, что каждый следующий день рискован и для мира, и для благосостояния, и для стабильности в Европе. Он ожидает большего благоразумия и использования дипломатии. По его мнению, линия фронта заморожена больше года, а результата военными действиями не достичь.

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия и Венгрия также не присоединятся к этой инициативе.

Украина просит у ЕС деньги

Во время саммита в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война обойдется стране в 155 млрд евро в следующем году. Он призвал президентов и премьер-министров государств Евросоюза изыскать необходимые средства для дальнейшей поддержки Украины.

В то же время ЕС уже пообещал Украине ссуду на 90 млрд евро. Она должна помочь покрыть неотложные финансовые потребности страны в 2026-2027 годах. Европейская комиссия выделяет эти средства равномерно.

Напомним, в Брюсселе отказались удовлетворять запрос Украины на дополнительную финансовую поддержку в этом году, пока Киев не введет обещанные реформы.

Украина попросила союзников дополнительно профинансировать около $27 млрд оборонных потребностей, однако в Европейском Союзе хотят сначала получить четкое объяснение, как сформировался дефицит и на что нужны средства.

Сейчас в ЕС пытаются разобраться, откуда возникла гигантская дыра в бюджете и действительно ли Украине нужна вся пригласившаяся сумма. В Брюсселе не понимают, кто отвечает за резкий рост дефицита бюджета.

Европейская комиссия изучает, как можно покрыть дефицит в финансировании Украины на 2027 год в размере 70 млрд евро, но призывает всех международных партнеров мобилизовать усилия.