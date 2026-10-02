ЕС отклонил просьбу Украины ускорить выделение денег для покрытия дефицита бюджета

Европейский Союз отклонил просьбу Украины ускорить выплаты по 90 миллиардному кредиту, чтобы покрыть неожиданный дефицит военного финансирования в этом году и требует от Киева активнее проводить реформы.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Денег скорее не будет

Это решение принято после неожиданного признания Киева летом, что Украина сталкивается с дополнительным дефицитом финансирования в €27 млрд ($30,4 млрд) из-за роста расходов на войну.

Украина попросила Брюссель приблизить выплату своего кредита на €90 млрд, который должен обеспечить страну финансированием до конца 2027 года.

ЕС стал крупнейшим донором Киева после того, как президент Дональд Трамп в прошлом году вернулся в Белый дом, что придало блоку ключевую роль в поддержке Украины в преддверии пятой зимы полномасштабного вторжения России.

ЕС требует реформ

На напряженной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в прошлом месяце президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС все еще имеет €37 млрд бюджетной поддержки, доступной на 2026 год. Но она увязала ее с прогрессом Киева в ключевых реформах, направленных на ограничение теневой экономики, увеличение налоговых поступлений и приближение к законодательству ЕС.

Эти реформы застряли в Верховной Раде.

"Мы определили средства для покрытия бюджетных и оборонных нужд Украины на 2026 год. Мы также подтвердили шаги, необходимые для обеспечения их своевременного освобождения", — говорится в совместном заявлении Европейской комиссии и Украины в четверг, что свидетельствует: ЕС остался жестким в требовании прогресса в реформах.

Европейская комиссия – исполнительный орган ЕС – отказалась от дальнейших комментариев.

"ЕС не согласился с частью украинских расчетов и заявил, что досрочная загрузка кредитных выплат сейчас лишь создаст новую проблему на 2027 год", - сообщили собеседники агентства на условиях анонимности, поскольку переговоры частные.

Они также предположили, что другие партнеры, включая Канаду, Норвегию и Японию, должны предоставить дополнительное финансирование.

Кредит ЕС должен был покрыть только две трети потребностей Украины, тогда как остальные должны были взять на себя партнеры.

Согласно заявлению, €45 млрд по кредиту, предусмотренному на 2027 год, будут выделены "оперативно", но не ранее начала следующего года.

В то же время начнется работа по "определению дополнительных бюджетных и оборонных нужд".

Дефицит госбюджета Украины

Украина попросила союзников дополнительно профинансировать около $27 млрд оборонных потребностей, однако в Европейском Союзе хотят сначала получить четкое объяснение, как сформировался дефицит и на что нужны средства.

Сейчас в ЕС пытаются разобраться, откуда возникла гигантская дыра в бюджете и действительно ли Украине нужна вся пригласившаяся сумма. В Брюсселе не понимают, кто отвечает за резкий рост дефицита бюджета.

В начале месяца Брюссель заявил, что Европейский Союз не рассматривает ускорение выплат Украины по кредиту в 90 млрд евро. Они будут переведены в течение двух лет, как было запланировано изначально. Пока новые механизмы финансирования не обсуждаются, несмотря на рост оборонных потребностей Украины.