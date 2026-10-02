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Новости
Дата публикации

ЕС отклонил просьбу Украины ускорить выделение денег для покрытия дефицита бюджета

Урсула фон дер Ляен, Зеленский, Кошта
Урсула фон дер Ляен, президент Европейской Комиссии, Владимир Зеленский, президент Украины Антонио Кошта, президент Европейского Совета. Фото: facebook.com/EuropeanCommission

Европейский Союз отклонил просьбу Украины ускорить выплаты по 90 миллиардному кредиту, чтобы покрыть неожиданный дефицит военного финансирования в этом году и требует от Киева активнее проводить реформы.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Денег скорее не будет

Это решение принято после неожиданного признания Киева летом, что Украина сталкивается с дополнительным дефицитом финансирования в €27 млрд ($30,4 млрд) из-за роста расходов на войну.

Украина попросила Брюссель приблизить выплату своего кредита на €90 млрд, который должен обеспечить страну финансированием до конца 2027 года.

ЕС стал крупнейшим донором Киева после того, как президент Дональд Трамп в прошлом году вернулся в Белый дом, что придало блоку ключевую роль в поддержке Украины в преддверии пятой зимы полномасштабного вторжения России.

ЕС требует реформ

На напряженной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке в прошлом месяце президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС все еще имеет €37 млрд бюджетной поддержки, доступной на 2026 год. Но она увязала ее с прогрессом Киева в ключевых реформах, направленных на ограничение теневой экономики, увеличение налоговых поступлений и приближение к законодательству ЕС.

Эти реформы застряли в Верховной Раде.

"Мы определили средства для покрытия бюджетных и оборонных нужд Украины на 2026 год. Мы также подтвердили шаги, необходимые для обеспечения их своевременного освобождения", — говорится в совместном заявлении Европейской комиссии и Украины в четверг, что свидетельствует: ЕС остался жестким в требовании прогресса в реформах.

Европейская комиссия – исполнительный орган ЕС – отказалась от дальнейших комментариев.

"ЕС не согласился с частью украинских расчетов и заявил, что досрочная загрузка кредитных выплат сейчас лишь создаст новую проблему на 2027 год", - сообщили собеседники агентства на условиях анонимности, поскольку переговоры частные.

Они также предположили, что другие партнеры, включая Канаду, Норвегию и Японию, должны предоставить дополнительное финансирование.

Кредит ЕС должен был покрыть только две трети потребностей Украины, тогда как остальные должны были взять на себя партнеры.

Согласно заявлению, €45 млрд по кредиту, предусмотренному на 2027 год, будут выделены "оперативно", но не ранее начала следующего года.

В то же время начнется работа по "определению дополнительных бюджетных и оборонных нужд".

Дефицит госбюджета Украины

Украина попросила союзников дополнительно профинансировать около $27 млрд оборонных потребностей, однако в Европейском Союзе хотят сначала получить четкое объяснение, как сформировался дефицит и на что нужны средства.

Сейчас в ЕС пытаются разобраться, откуда возникла гигантская дыра в бюджете и действительно ли Украине нужна вся пригласившаяся сумма. В Брюсселе не понимают, кто отвечает за резкий рост дефицита бюджета.

В начале месяца Брюссель заявил, что Европейский Союз не рассматривает ускорение выплат Украины по кредиту в 90 млрд евро. Они будут переведены в течение двух лет, как было запланировано изначально. Пока новые механизмы финансирования не обсуждаются, несмотря на рост оборонных потребностей Украины.

Автор:
Светлана Манько

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