Встреча Зеленского и фон дер Ляен была напряженной из-за финансовых запросов Киева – Bloomberg

Представители ЕС сообщили Украине, что перед выделением дополнительных средств они хотят увидеть прогресс в принятии нового законодательства, направленного на борьбу с теневой экономикой, увеличение налоговых поступлений и приближение к законодательству ЕС.

Как пишет Dilo, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По словам источника, ознакомленного с ходом переговоров, во вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке прошла напряженная встреча главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинцы выразили обеспокоенность по поводу перспективы эскалации конфликта со стороны России зимой, учитывая ограниченные возможности противовоздушной обороны для защиты своих городов. Они были возмущены тем, что ЕС согласился снять санкции с двух российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова в рамках соглашения о продлении санкций.

"Приближается дополнительная оборонная поддержка. И по мере продвижения реформ в Верховной Раде — также дополнительная бюджетная поддержка. В этом календарном году у нас еще есть 37 млрд евро", — написала фон дер Ляен в сообщении в X после встречи.

После более чем четырех лет полномасштабной войны между Киевом и его ключевыми союзниками начинают возникать напряжения. Украина все больше разочаровывается из-за нежелания некоторых европейских союзников поставлять критически важные перехватчики, которые Киев мог бы применить против российских ракет, тогда как европейцы раздражают растущие требования по финансированию.

Евросоюз потребовал от Украины ускорить принятие законов по борьбе с теневой экономикой, увеличение налоговых поступлений и сближение украинского законодательства с нормами Евросоюза. Брюссель связывает прогресс в этих реформах с выделением Киеву дополнительного финансирования.

Украина попросила союзников дополнительно профинансировать около $27 млрд оборонных потребностей, однако в Европейском Союзе хотят сначала получить четкое объяснение, как сформировался дефицит и на что нужны средства.

Сейчас в ЕС пытаются разобраться, откуда возникла гигантская дыра в бюджете и действительно ли Украине нужна вся пригласившаяся сумма. В Брюсселе не понимают, кто отвечает за резкий рост дефицита бюджета.

ЕС выразил возражения по некоторым украинским цифрам и предложил, чтобы дополнительное финансирование предоставляли другие партнеры — в частности Канада, Норвегия и Япония. Зеленский сообщил журналистам, что их команды снова встретятся через 7–10 дней для дальнейших переговоров по этому вопросу, и он надеется, что решение будет найдено.

В начале месяца Брюссель заявил, что Европейский Союз не рассматривает ускорение выплат Украины по кредиту в 90 млрд евро. Они будут переведены в течение двух лет, как было запланировано изначально. Пока новые механизмы финансирования не обсуждаются, несмотря на рост оборонных потребностей Украины.