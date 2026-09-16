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После просьбы о $27 млрд ЕС выдвинул Украине требования для получения дополнительного финансирования

Еврокомиссия
Еврокомиссары написали депутатам Рады письмо с условиями дополнительного финансирования для Украины / Shutterstock

В ответ на просьбу Украины выделить дополнительное финансирование в размере 27 миллиардов долларов на оборону еврокомиссары направили народным депутатам письмо с перечнем законов, которые Украина должна принять для получения согласованного финансирования от ЕС.

Как пишет Dilo, об этом   сообщает "Общественное" со ссылкой на источники в Верховной Раде.

Письмо подписали еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис и еврокомиссар по расширению Марта Кос. В нем они также указали сроки выполнения этих обязательств и объемы финансирования, которые Украина сможет получить. Речь идет об обязательствах, которые Украина взяла на себя раньше.

3 сентября Еврокомиссия официально подала в Совет Европейского Союза документ для утверждения восьмого транша по программе Ukraine Facility – примерно на 3 миллиарда евро.

По программе Ukraine Support Loan Украина выполнила 5 из 12 условий для получения второго транша. Среди невыполненных – законопроект о налогообложении посылок стоимостью до 150 евро. По словам одного из должностных лиц ЕС, это одно из немногих условий, выполнение которого будет способствовать наполнению государственного бюджета.

В Еврокомиссии отметили, что при выполнении Украиной взятых на себя обязательств ей достаточно бюджетного финансирования на текущий год.

Дефицит госбюджета Украины

Украина попросила союзников дополнительно профинансировать около $27 млрд оборонных потребностей, однако в Европейском Союзе хотят сначала получить четкое объяснение, как сформировался дефицит и на что нужны средства.

Сейчас в ЕС пытаются разобраться, откуда возникла гигантская дыра в бюджете и действительно ли Украине нужна вся пригласившаяся сумма. В Брюсселе не понимают, кто отвечает за резкий рост дефицита бюджета.

В начале месяца Брюссель заявил, что Европейский Союз не рассматривает ускорение выплат Украины по кредиту в 90 млрд евро. Они будут переведены в течение двух лет, как было запланировано изначально. Пока новые механизмы финансирования не обсуждаются, несмотря на рост оборонных потребностей Украины.

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что ситуация с государственными финансами уже близка к критической, а Украина рискует потерять значительную часть из $29,5 млрд запланированного международного финансирования, если Верховная Рада не примет в установленные сроки необходимые законопроекты.

Автор:
Светлана Манько

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