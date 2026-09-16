Зеленский рассказал, как Россия дважды пыталась атаковать его самолет во время перелетов через Молдову

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в последние недели Россия дважды целила в самолет, на борту которому он находился.

Как пишет Dilo, об этом глава государства сказал в интервью CBS News.

По словам президента Украины, беспилотники пытались атаковать его самолет в воздушном пространстве Молдовы не раз, а дважды за последние недели. Второй раз это произошло, когда он возвращался в Украину.

"В Молдове находился мой президентский самолет, и именно поэтому они атаковали Молдову. Когда мы возвращались домой, снова через Кишинев, они сделали то же самое", – рассказал Зеленский.

Также он напомнил, что 13 сентября российский беспилотник поразил у границы Украины с Польшей пассажирский поезд, в котором находились иностранные чиновники, прибывшие с визитом в Украину, в частности экс-премьер Британии Борис Джонсон и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Они были вынуждены эвакуироваться перед ударом.

"Может быть, они не знали, что там были американцы, а может, наоборот, знали, потому что я им не доверяю. Я думаю, что они знали. Европейцы, американцы, большая делегация находились в этом поезде, и они напали", - отметил Зеленский.

Президент также добавил, что такие инциденты это часть российской стратегии, направленной на запугивание его и других лидеров государств.

Инцидент с дроном и самолетом Зеленского в Молдове

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Сторе заявил, что самолет Зеленского "чуть не был сбит" дроном в воздушном пространстве Молдовы, когда украинский лидер вылетел в Осло с визитом.

В Офисе президента уточнили, что самолет Зеленского не находился в воздухе одновременно с российским беспилотником, который 8 сентября нарушил воздушное пространство Молдовы. Украинская сторона отслеживала движение дрона и ждала, пока он исчезнет с радаров, а после этого президентский самолет отправился в Осло.

Власти Молдовы подтвердили, что беспилотник упал и взорвался в 160 км от международного аэропорта Кишинева. Самолет Зеленского вылетел с опозданием после того, как ограничение на полеты было снято.