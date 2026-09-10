UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,47

+0,00

EUR

51,64

--0,04

Наличный курс:

USD

44,80

44,70

EUR

52,20

52,00

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Атака дронов на самолет Зеленского во время вылета из Молдовы: что говорят в Офисе президента

самолет
Самолет Владимира Зеленского вылетел в Осло после того, как дроны исчезли из воздушного пространства Молдовы / Офис президента

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что в самолет президента Украины Владимира Зеленского чуть не попал беспилотник во время взлета из Молдовы. Украинский лидер направлялся в Осло на церемонию прощания с королем Норвегии Гаральдом.

Как пишет Dilo, об этом норвежский премьер рассказал в комментарии NRK .

"Его самолет едва не был поражен дроном, когда он должен был взлетать из Молдовы. Это та реальность, в которой он находится", - отметил Йонас Гар Стере.

Представительница офиса премьер-министра Норвегии Бхануджа Россия отметила, что неизвестно, насколько беспилотники находились на борту.

Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг, также принимавший участие во встрече с украинским президентом, подтвердил, что из-за угрозы для борта вылет задержался.

"Он рассказал об этом вчера вечером, когда мы имели с ним встречу. Я не осмеливаюсь вдаваться в детали, но он опоздал, и были определенные угрозы для самолета. Но я не знаю достаточно деталей, чтобы рассказать что-то большее. Были определенные проблемы с тем, чтобы выбраться, но никогда не бывает легко выбраться из Украины", - сказал С..

Президент Украины накануне 8 сентября вечером прибыл в Норвегию для участия в церемонии прощания с королем Гаральдом V. В среду Зеленский вместе с другими мировыми лидерами принял участие в церемонии в центре Осло.

Самолет вылетел после того, как дроны исчезли из воздушного пространства.

Как сообщил источник в Офисе президента Украины в комментарии "Общественному", когда самолет президента Зеленского должен был вылетать из Молдовы в Осло, в воздушном пространстве страны находились два российских БпЛА.

Украинская сторона следила за движением дронов и ждала, пока они исчезнут с радаров. Самолет Зеленского в этот момент еще не был в воздухе. Это также подтверждают данные о движении самолета по AirNavRadar.

Украинская сторона предлагала задействовать F-16, чтобы сбить БПЛА, но до этого не дошло, рассказал источник.

Один из дронов в 16:20 пересек украинско-молдавскую границу в Одесской области и улетел в сторону Молдовы. В 16:38 он вошел в воздушное пространство Румынии и углубился примерно в 70 километров. Около 17:04 беспилотник вернулся в воздушное пространство Молдовы.

В 17:15 его локационно потеряли в районе села Стурзень. По словам источника, вероятно, дрон упал. Движение другого БПЛА не отслеживалось. По данным AirNavRadar, самолет Зеленского покинул воздушное пространство Молдовы в 17.30.

Данные Офиса президента и данные радаров свидетельствуют, что самолет Зеленского не находился одновременно в воздухе с этим дроном.

Напомним, 9 сентября в результате очередной российской атаки на Одесскую область была повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Староказаче" на границе с Молдовой.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности