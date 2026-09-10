Атака дронов на самолет Зеленского во время вылета из Молдовы: что говорят в Офисе президента

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что в самолет президента Украины Владимира Зеленского чуть не попал беспилотник во время взлета из Молдовы. Украинский лидер направлялся в Осло на церемонию прощания с королем Норвегии Гаральдом.

Как пишет Dilo, об этом норвежский премьер рассказал в комментарии NRK .

"Его самолет едва не был поражен дроном, когда он должен был взлетать из Молдовы. Это та реальность, в которой он находится", - отметил Йонас Гар Стере.

Представительница офиса премьер-министра Норвегии Бхануджа Россия отметила, что неизвестно, насколько беспилотники находились на борту.

Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг, также принимавший участие во встрече с украинским президентом, подтвердил, что из-за угрозы для борта вылет задержался.

"Он рассказал об этом вчера вечером, когда мы имели с ним встречу. Я не осмеливаюсь вдаваться в детали, но он опоздал, и были определенные угрозы для самолета. Но я не знаю достаточно деталей, чтобы рассказать что-то большее. Были определенные проблемы с тем, чтобы выбраться, но никогда не бывает легко выбраться из Украины", - сказал С..

Президент Украины накануне 8 сентября вечером прибыл в Норвегию для участия в церемонии прощания с королем Гаральдом V. В среду Зеленский вместе с другими мировыми лидерами принял участие в церемонии в центре Осло.

Самолет вылетел после того, как дроны исчезли из воздушного пространства.

Как сообщил источник в Офисе президента Украины в комментарии "Общественному", когда самолет президента Зеленского должен был вылетать из Молдовы в Осло, в воздушном пространстве страны находились два российских БпЛА.

Украинская сторона следила за движением дронов и ждала, пока они исчезнут с радаров. Самолет Зеленского в этот момент еще не был в воздухе. Это также подтверждают данные о движении самолета по AirNavRadar.

Украинская сторона предлагала задействовать F-16, чтобы сбить БПЛА, но до этого не дошло, рассказал источник.

Один из дронов в 16:20 пересек украинско-молдавскую границу в Одесской области и улетел в сторону Молдовы. В 16:38 он вошел в воздушное пространство Румынии и углубился примерно в 70 километров. Около 17:04 беспилотник вернулся в воздушное пространство Молдовы.

В 17:15 его локационно потеряли в районе села Стурзень. По словам источника, вероятно, дрон упал. Движение другого БПЛА не отслеживалось. По данным AirNavRadar, самолет Зеленского покинул воздушное пространство Молдовы в 17.30.

Данные Офиса президента и данные радаров свидетельствуют, что самолет Зеленского не находился одновременно в воздухе с этим дроном.

Напомним, 9 сентября в результате очередной российской атаки на Одесскую область была повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Староказаче" на границе с Молдовой.