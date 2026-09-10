Атака дронів на літак Зеленського під час вильоту з Молдови: що кажуть в Офісі президента

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що у літак президента України Володимира Зеленського ледь не влучив безпілотник під час зльоту з Молдови. Український лідер прямував до Осло на церемонію прощання з королем Норвегії Гаральдом.

Як пише Dilo, про це норвезький прем'єр розповів в коментарі NRK.

"Його літак ледь не був уражений дроном, коли він мав злітати з Молдови. Це та реальність, у якій він перебуває", — зазначив Йонас Гар Стьоре.

Представниця офісу прем’єр-міністра Норвегії Бхануджа Расія зазначила, що невідомо, наскільки близько безпілотники перебували до борту.

Міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг, який також брав участь у зустрічі з українським президентом, підтвердив, що через загрозу для борту виліт затримався.

"Він розповів про це вчора ввечері, коли ми мали з ним зустріч. Я не наважуюся вдаватися в деталі, але він запізнився, і були певні загрози для літака. Але я не знаю достатньо деталей, щоб розповісти щось більше. Були певні проблеми з тим, щоб вибратися, але ніколи не буває легко вибратися з України", — сказав Столтенберг у коментарі мовнику.

Президент України напередодні 8 вересня ввечері прибув до Норвегії для участі у церемонії прощання з королем Гаральдом V. У середу Зеленський разом з іншими світовими лідерами взяв участь у церемонії в центрі Осло.

Літак вилетів після того, як дрони щезли з повітряного простору

Як повідомило джерело в Офісі президента України у коментарі "Суспільному", коли літак президента Зеленського мав вилітати із Молдови до Осло, у повітряному просторі країни перебували два російські БпЛА.

Українська сторона стежила за рухом дронів і чекала, поки вони зникнуть з радарів. Літак Зеленського в цей момент ще не був у повітрі. Це також підтверджують дані про рух літака на AirNavRadar.

Українська сторона пропонувала задіяти F-16, щоб збити БпЛА, але до цього не дійшло, розповіло джерело.

Один із дронів о 16:20 перетнув українсько-молдовський кордон в Одеській області та полетів у бік Молдови. О 16:38 він увійшов у повітряний простір Румунії й заглибився приблизно на 70 кілометрів. Близько 17:04 безпілотник повернувся до повітряного простору Молдови.

О 17:15 його локаційно втратили в районі села Стурзень. За словами джерела, ймовірно, дрон упав. Рух іншого БПЛА не відстежували. За даними AirNavRadar, літак Зеленського залишив повітряний простір Молдови о 17:30.

Дані Офісу президента та дані з радарів свідчать, що літак Зеленського не перебував одночасно в повітрі з цим дроном.

Нагадаємо, 9 вересня внаслідок чергової російської атаки на Одеську область було пошкоджено інфраструктуру міжнародного пункту пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою.