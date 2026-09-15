Конгресс США готовится к сложному голосованию за новые санкции против российской нефти

Руководство Демократической партии в Палате представителей США открыто выступило против законопроекта по ужесточению санкций против России, голосование за которое запланировано на эту неделю. В то же время, часть законодателей-демократов не поддерживает такой категорической позиции руководства.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Axios.

Республиканцам необходима поддержка определенного количества демократов, чтобы компенсировать возможный отказ голосовать со стороны представителей собственного изоляционистского крыла. Законопроект, названный в честь сенатора Линдси Грэма, предусматривает предоставление администрации Дональда Трампа права вводить тарифы в размере до 100% против пяти крупнейших импортеров российской нефти.

Это поставило демократов перед выбором между двумя ключевыми партийными приоритетами: поддержкой Украины и нежеланием расширять полномочия Трампа по самостоятельному формированию торговой политики.

Позиция лидеров комитетов и попытки внести правки

Ведущие представители демократов в профильных комитетах — Грег Микс (Комитет по иностранным делам), Дон Беер (Объединенный экономический комитет) и Ричард Нил (Комитет по доходам и сборам) — обнародовали совместное заявление об отклонении инициативы. По их словам, документ нанесет больше вреда, чем пользы, поскольку расширяет тарифные полномочия президента, однако не содержит обязательных прямых санкций против самой РФ.

Грег Микс и бывший лидер большинства Стени Гоер пытались внести поправки, чтобы смягчить пункты торговых ограничений. Однако контролируемый республиканцами Комитет по вопросам регламента отклонил предложенные изменения и направил законопроект на процедурное голосование в сессионный зал.

Часть демократов готова поддержать документ

Несмотря на позицию партийного руководства, ряд конгрессменов рассматривают возможность проголосовать за документ:

Джаред Голден: представитель штата Мэн заявил, что почти наверняка проголосует "за", поскольку поддерживает как санкционное давление, так и использование таможенных тарифов;

Марси Каптур: сопредседатель двухпартийного Украинского кокуса сообщила, что тщательно изучает текст и координирует действия с коллегами, отметив важность четкого сигнала для Москвы о необходимости остановить агрессию;

Майк Квигли: другой сопредседатель кокуса отметил, что его голос будет зависеть от окончательных формулировок законопроекта.

Ранее инициатива получила убедительную двухпартийную поддержку в Сенате (86 голосов против 11) и была одобрена Белым домом, однако в Палате представителей ее движение замедлилось.

Напомним, ранее сообщалось, что законопроект об "адских" санкциях против России преодолел важный этап в Палате представителей США. Комитет по вопросам регламента 14 сентября одобрил документ, направленный на усиление санкционного давления на РФ из-за войны войны против Украины.