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Защита "Укрзализныци" и новые маршруты: государство изменит логистику в прифронтовых областях

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Государство изменит логистику в прифронтовых областях / Офис президента

Кабинет министров Украины готовит решение о создании резервных путей логистики в прифронтовых регионах, где уже просчитаны алгоритмы комбинирования железнодорожных и автобусных маршрутов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что разведки предоставили четкие доклады по утвержденным планам РФ и целям, на которые сейчас больше всего направлено российское террористическое внимание.

По его словам, принято решение для защиты логистики и предприятий, в частности, подтверждены контракты на существенное усиление средств РЭБ и увеличение объемов их закупок, а также запланировано переформатирование работы отдельных мобильных огневых групп и рубежей противовоздушной обороны.

Защита "Укрзализныци" и критических предприятий

В ходе заседания детально проанализировали потребности "Укрзализныци", сетей автозаправочных станций и определенных критических предприятий, являющихся приоритетными мишенями для ударов РФ:

  • Финансирование: Министерству финансов поручено обеспечить дополнительные ресурсы покрытия потребностей логистической отрасли, как и ожидается поддержка перевозчика со стороны государственных банков;
  • Ремонт и поставка: заслушан отчет о возможностях "Укрзализныци" ремонтировать подвижной состав и обеспечивать поставки необходимого оборудования при поддержке международных партнеров;
  • Международные направления: обсуждены вызовы и общие шаги с партнерами по безопасности логистики в приграничных районах со странами ЕС и Молдовой;
  • Критические объекты: обновлены задачи защиты определенных объектов критической инфраструктуры, детали которых остаются непубличными.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство планирует повысить налоги, чтобы компенсировать бизнесу потери от атак РФ. Министерство экономики и окружающей среды предлагает создать специальный страховой фонд в размере $2–3 млрд, а одним из источников его финансирования рассматривается повышение базовой ставки НДС на один процентный пункт — с 20% до 21%.

Автор:
Максим Кольц

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