НАБУ и САП разоблачили преступную группу, завладевшую 137,5 млн грн "Киевского метрополитена"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили преступную группу, завладевшую 137,5 миллиона гривен КП "Киевский метрополитен" при организации транспортировки 60 вагонов из Польши.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Как действовала схема

В конце 2022 Варшавский метрополитен согласился безвозмездно передать Киеву 60 вагонов метро.

Для доставки техники в 2023 году Киевский метрополитен провел тендеры. Победу одержала определенная компания, которая установила завышенную стоимость услуг на общую сумму 190 млн грн. После получения оплаты средства перевели на счета другой подконтрольной фирмы за границей. Реальному перевозчику заплатили лишь часть суммы, а 137,5 млн. грн. участники схемы присвоили.

Подозреваемые по делу

Среди подозреваемых числятся семь человек:

экс-чиновник коммунального предприятия "Киевский метрополитен";

три служащих коммунального предприятия;

два соорганизатора преступления;

директор подконтрольной компании

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – это присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если эти действия совершены в особо крупных размерах или организованной группой.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 12 лет, конфискацию имущества и лишение права работать на определенных должностях или вести определенную деятельность.

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП разоблачили схему завладения 100 тыс. тонн нефтепродуктов "Укрнафты" стоимостью более 2,88 млрд грн. По данным следствия, ее реализовали в 2017-2020 годах через подконтрольные компании.