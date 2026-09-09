В Киевской области разоблачили схему с арендой изношенной когенерационной установки за 315 млн грн

В Киевской области разоблачили схему завладения средствами местного бюджета во время аренды изношенной когенерационной установки для Вишневской территориальной громады на 315 млн грн. Четверым лицам сообщено о подозрении.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Несоответствие тендеру

Как установило следствие, коммунальное предприятие объявило закупку услуг по аренде газопоршневой установки для работы в отопительный сезон 2024-2025 годов. По условиям тендера оборудование должно быть изготовлено не раньше 2020 года. Вместо этого предприятию передали установку 2008 года выпуска. Из-за технического износа она нуждалась в ремонте и не была запущена в начале отопительного сезона 2024 года во время блекаутов.

Ущерб бюджету и подозрения фигурантам

Следствие установило, что при определении целесообразности аренды не учли реальное состояние оборудования, его износ, остаточный ресурс, а также затраты на обслуживание. Не была оценена и рыночная стоимость аренды.

В результате коммунальное предприятие заключило с частной компанией договор общей стоимостью 315 млн. грн. Из местного бюджета задержанные уже успели перечислить около 28 млн. грн.

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры четырем лицам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 и ч. 5 ст. 191 УК Украины. Фигурантам инкриминируют покушение на мошенничество в особо крупных размерах и завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением. Во время обысков изъята компьютерная техника, документация и проведены судебные экспертизы.

Ранее сообщалось, что прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении должностным лицам коммунального предприятия "Киевпасстранс", а также директору частного предприятия. Их обвиняют в организации схемы закупки трамвайных рельсов по искусственно завышенным ценам.