На Київщині викрили схему з орендою зношеної когенераційної установки за 315 млн грн

На Київщині викрили схему заволодіння коштами місцевого бюджету під час оренди зношеної когенераційної установки для Вишнівської територіальної громади на 315 млн грн. Чотирьом особам повідомлено про підозру.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

Невідповідність тендеру

Як встановило слідство, комунальне підприємство оголосило закупівлю послуг з оренди газопоршневої установки для роботи в опалювальний сезон 2024–2025 років. За умовами тендеру обладнання мало бути виготовлене не раніше 2020 року. Натомість підприємству передали установку 2008 року випуску. Через технічне зношення вона потребувала ремонту та не була запущена на початку опалювального сезону 2024 року під час блекаутів.

Збитки бюджету та підозри фігурантам

Слідство встановило, що під час визначення доцільності оренди не врахували реальний стан обладнання, його знос, залишковий ресурс, а також витрати на обслуговування. Не було оцінено й ринкову вартість оренди.

У результаті комунальне підприємство уклало з приватною компанією договір загальною вартістю 315 млн грн. З місцевого бюджету затримані вже встигли перерахувати близько 28 млн грн.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури чотирьом особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 та ч. 5 ст. 191 КК України. Фігурантам інкримінують замах на шахрайство в особливо великих розмірах та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. Під час обшуків вилучено комп'ютерну техніку, документацію та проведено судові експертизи.

Раніше повідоммлялося, що прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру посадовцям комунального підприємства "Київпастранс", а також директору приватного підприємства. Їх звинувачують в організації схеми із закупівлі трамвайних рейок за штучно завищеними цінами.