В Киеве разоблачили закупку рельсов с переплатой в 9,6 млн грн: кто под подозрением

Прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении должностным лицам коммунального предприятия "Киевпасстранс", а также директору частного предприятия. Их обвиняют в организации схемы закупки трамвайных рельсов по искусственно завышенным ценам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Следствие установило, что с апреля 2024 по март 2025 года КП "Киевпасстранс" в лице обособленного подразделения "Служба пути" провело серию закупок трамвайных рельсов у заранее определенного поставщика.

Для реализации этой схемы тендерная документация заранее была прописана под технические характеристики товаров конкретного производителя. Это искусственно ограничило круг потенциальных участников закупки и сделало невозможным честную конкуренцию. По результатам проведенных экспертиз, в результате этих соглашений бюджет Киева был причинен материальный ущерб на общую сумму 9,6 млн грн.

Кто получил подозрения и какое наказание грозит фигурантам

Правоохранители выдвинули подозрения трем фигурантам дела:

Должностному лицу КП "Киевпасстранс", который непосредственно заключал соглашения: его действия квалифицированы как растрата бюджетных средств в интересах заранее определенного субъекта хозяйствования путем злоупотребления служебным положением, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Чиновнице КП "Киевпасстранс", которая отвечала за мониторинг цен: ее действия квалифицировали как пособничество в растрате средств (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Директору частного предприятия-поставщика: ему объявили подозрение в завладении бюджетными средствами (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления Национальной полиции в Киеве при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований.

Напомним, директора филиала "Укрзализныци" подозревают в махинациях с арендой вагонов на 48 млн грн. Чиновника обвиняют в завладении имуществом из-за злоупотребления служебным положением в условиях военного положения, в результате чего из-за 184 незаконных аукционов государственная компания потеряла значительные средства.

Кроме того, недавно правоохранительные органы зафиксировали миллионные убытки на импорте спецтехники, из-за которых должностным лицам таможни объявили подозрение. Трех служащих таможенных органов обвиняют в злоупотреблении положением, что повлекло за собой тяжелые последствия для государственных интересов и привело к недополучению бюджетом почти 2,5 млн грн.