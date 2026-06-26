Схема на 48 млн грн: директора филиала "Укрзализныци" подозревают в махинациях с арендой вагонов

Киевская областная прокуратура сообщила о подозрении директору одного из филиалов АО "Укрзализныця". Чиновника обвиняют в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения. Из-за 184 незаконных аукционов государственная компания потеряла более 48 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Детали дела

Следствие установило, что в мае-августе 2025 года руководитель организовал проведение 184 аукционов по предоставлению в пользование грузовых полувагонов через государственную систему "Прозорро.Продажи". По внутреннему регламенту "Укрзализныци", эти торги должны были проходить по модели "английских" аукционов, где участники соревнуются на повышение начальной цены, а право аренды получает тот, кто предложил наибольшую сумму.

В то же время подозреваемый внедрил модель "голландских" аукционов, предполагающих постепенное снижение стоимости лота. Правоохранители отмечают, что экономических оснований для уменьшения цены не было, поскольку спрос на рынке полувагонов в этот период рос. Из-за действий чиновника частные компании получили подвижной состав на невыгодных для государства условиях.

Общая сумма установленного ущерба составляет более 48 млн грн. Руководителю филиала вручили подозрение по 184 эпизодам противоправной деятельности по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения служащего от должности. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все лица, причастные к этой деятельности.

Напомним, в мае правоохранители разоблачили масштабную схему завладения средствами АО "Укрзализныця" при закупке пассажирского подвижного состава. Ущерб государства превысил 64 млн грн.