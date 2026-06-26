Схема на 48 млн грн: директора філії "Укрзалізниці" підозрюють у махінаціях з орендою вагонів

Київська обласна прокуратура повідомила про підозру директору однієї з філій АТ "Укрзалізниця". Посадовця звинувачують у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану. Через 184 незаконні аукціони державна компанія втратила понад 48 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Деталі справи

Слідство встановило, що у травні-серпні 2025 року керівник організував проведення 184 аукціонів з надання в користування вантажних напіввагонів через державну систему "Прозорро.Продажі". За внутрішнім регламентом "Укрзалізниці", ці торги мали проходити за моделлю "англійських" аукціонів, де учасники змагаються на підвищення початкової ціни, а право оренди отримує той, хто запропонував найбільшу суму.

Натомість підозрюваний впровадив модель "голландських" аукціонів, які передбачають поступове зниження вартості лота. Правоохоронці зазначають, що економічних підстав для зменшення ціни не було, оскільки попит на ринку напіввагонів у цей період зростав. Через дії посадовця приватні компанії отримали рухомий склад на невигідних для держави умовах.

Загальна сума встановлених збитків становить понад 48 млн грн. Керівнику філії вручили підозру за 184 епізодами протиправної діяльності за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

Прокуратура направила до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення службовця від посади. Досудове розслідування триває, наразі встановлюються всі особи, причетні до цієї діяльності.

Нагадаємо,у травні правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння коштами АТ “Укрзалізниця” під час закупівлі пасажирського рухомого складу. Збитки держави перевищили 64 млн грн.