НАБУ і САП викрили злочинну групу, яка заволоділа 137,5 млн грн "Київського метрополітену"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили злочинну групу, яка заволоділа 137,5 мільйона гривень КП "Київський метрополітен" під час організації транспортування 60 вагонів із Польщі.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба НАБУ.

Як діяла схема

Наприкінці 2022 року Варшавський метрополітен погодився безоплатно передати Києву 60 вагонів метро.

Для доставки техніки у 2023 році "Київський метрополітен" провів тендери. Перемогу здобула наперед визначена компанія, яка встановила завищену вартість послуг на загальну суму 190 млн грн. Після отримання оплати кошти переказали на рахунки іншої підконтрольної фірми за кордоном. Реальному перевізнику заплатили лише частину суми, а 137,5 млн грн учасники схеми привласнили.

Підозрювані у справі

Серед підозрюваних значаться семеро осіб:

експосадовець комунального підприємства "Київський метрополітен";

три службовці комунального підприємства;

два співорганізатори злочину;

директор підконтрольної компанії.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — це привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо ці дії вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, конфіскацію майна та позбавлення права працювати на певних посадах чи вести певну діяльність.

Раніше повідомлялося, що НАБУ і САП викрили схему заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів “Укрнафти” вартістю понад 2,88 млрд грн. За даними слідства, її реалізовували у 2017–2020 роках через підконтрольні компанії.