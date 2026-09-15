Захист "Укрзалізниці" та нові маршрути: держава змінить логістику у прифронтових областях

Кабінет міністрів України готує рішення щодо створення резервних шляхів логістики у прифронтових регіонах, де вже прораховані алгоритми комбінування залізничних та автобусних маршрутів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що розвідки надали чіткі доповіді щодо затверджених планів РФ та цілей, на які наразі найбільше спрямована російська терористична увага.

За його словами, ухвалено рішення для захисту логістики та підприємств, зокрема підтверджено контракти на суттєве посилення засобів РЕБ і збільшення обсягів їх закупівель, а також заплановано переформатування роботи окремих мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряної оборони.

Захист "Укрзалізниці" та критичних підприємств

Під час засідання детально проаналізували потреби "Укрзалізниці", мереж автозаправних станцій і визначених критичних підприємств, які є пріоритетними мішенями для ударів РФ:

Фінансування: Міністерству фінансів доручено забезпечити додаткові ресурси для покриття потреб логістичної галузі, а також очікується підтримка перевізника з боку державних банків;

Ремонт і постачання: заслухано звіт щодо можливостей "Укрзалізниці" ремонтувати рухомий склад і забезпечувати постачання необхідного обладнання за підтримки міжнародних партнерів;

Міжнародні напрями: обговорено виклики та спільні кроки з партнерами для безпеки логістики в прикордонних районах із країнами ЄС і Молдовою;

Критичні об'єкти: оновлено завдання щодо захисту визначених об'єктів критичної інфраструктури, деталі яких залишаються непублічними.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд планує підвищити податки, щоб компенсувати бізнесу втрати від атак РФ. Міністерство економіки та довкілля пропонує створити спеціальний страховий фонд обсягом $2–3 млрд, а одним із джерел його фінансування розглядають підвищення базової ставки ПДВ на один відсотковий пункт — із 20% до 21%.