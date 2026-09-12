Бюджет може втратити 70 млрд грн через удари по бізнесу: що пропонує уряд

Близько 70 млрд грн податкових надходжень можуть не дійти до державного бюджету через російські удари по бізнесу. Це оцінка станом на початок вересня, і ця цифра може зрости, оскільки атаки тривають щодня.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.

Для підтримки бізнесу уряд провів повну ревізію приміщень Фонду держмайна, державних підприємств і міністерств та запропонував компаніям використовувати ці складські й виробничі площі.

Також разом із ритейлерами й логістичними компаніями готується децентралізація логістики за прикладом енергетики та тривають домовленості з країнами-сусідами про гнучку і швидку систему перетину кордону.

Страхування воєнних ризиків

Уряд планує закласти окрему статтю в бюджеті попередньо на 1 млрд доларів для страхування воєнних ризиків і розраховує, що міжнародні партнери мультиплікують цю суму.

Мета цієї ініціативи — створити резерв, який покриватиме 40–50% збитків від атак. Головними умовами визначено максимально спрощену процедуру та швидку реакцію.

Нагадаємо, уряд планує підвищити податки, щоб компенсувати бізнесу втрати від атак РФ. Міністерство економіки та довкілля пропонує створити спеціальний страховий фонд для компенсації втрачених активів на $2–3 млрд, а одним із джерел фінансування розглядають підвищення базової ставки ПДВ із 20% до 21%.