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Конгрес США готується до складного голосування за нові санкції проти російської нафти

Сенат США
Конгрес США готується до складного голосування за нові санкції проти російської нафти / Depositphotos

Керівництво Демократичної партії в Палаті представників США відкрито виступило проти законопроєкту щодо посилення санкцій проти Росії, голосування за який заплановане на цей тиждень. Водночас частина законодавців-демократів не підтримує такої категоричної позиції керівництва.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Axios.

Республіканцям необхідна підтримка певної кількості демократів, щоб компенсувати можливу відмову голосувати з боку представників власного ізоляціоністського крила. Законопроєкт, названий на честь сенатора Ліндсі Грема, передбачає надання адміністрації Дональда Трампа права запроваджувати тарифи в розмірі до 100% проти п'яти найбільших імпортерів російської нафти.

Це поставило демократів перед вибором між двома ключовими партійними пріоритетами: підтримкою України та небажанням розширювати повноваження Трампа щодо самостійного формування торговельної політики.

Позиція лідерів комітетів та спроби внести правки

Провідні представники демократів у профільних комітетах — Грег Мікс (Комітет із закордонних справ), Дон Беєр (Об'єднаний економічний комітет) та Річард Ніл (Комітет із питань доходів і зборів) — оприлюднили спільну заяву про відхилення ініціативи. За їхніми словами, документ завдасть більше шкоди, ніж користі, оскільки розширює тарифні повноваження президента, проте не містить обов'язкових прямих санкцій проти самої РФ.

Грег Мікс і колишній лідер більшості Стені Гоєр намагалися внести поправки, щоб пом'якшити пункти щодо торговельних обмежень. Проте контрольований республіканцями Комітет з питань регламенту відхилив запропоновані зміни та спрямував законопроєкт на процедурне голосування в сесійну залу.

Частина демократів готова підтримати документ

Попри позицію партійного керівництва, низка конгресменів розглядає можливість проголосувати за документ:

  • Джаред Голден: представник штату Мен заявив, що майже напевно проголосує "за", оскільки підтримує як санкційний тиск, так і використання митних тарифів;
  • Марсі Каптур: співголова двопартійного Українського кокусу повідомила, що ретельно вивчає текст і координує дії з колегами, зазначивши важливість чіткого сигналу для Москви про необхідність зупинити агресію;
  • Майк Квіглі: інший співголова кокусу зазначив, що його голос залежатиме від остаточних формулювань законопроєкту.

Раніше ініціатива отримала переконливу двопартійну підтримку в Сенаті (86 голосів проти 11) та була схвалена Білим домом, однак у Палаті представників її рух уповільнився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що законопроєкт про "пекельні" санкції проти Росії подолав важливий етап у Палаті представників США. Комітет із питань регламенту 14 вересня схвалив документ, спрямований на посилення санкційного тиску на РФ через війну проти України.

Автор:
Максим Кольц

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