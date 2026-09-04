Законопроект об "адских" санкциях против России передумали принимать: в чем причина

Законопроект о санкциях против России, который только в прошлом месяце был принят Сенатом США подавляющим большинством голосов, сталкивается с растущим сопротивлением в Палате представителей и, скорее всего, останется заблокированным как минимум до ноябрьских выборов в Конгресс США.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Bloomberg.

Законодатели опасаются, что документ расширит таможенные полномочия президента Дональда Трампа и приведет к росту цен на нефть.

Рост беспокойства как среди демократов, так и среди республиканцев стал победой для розничной отрасли и влиятельного бизнес-объединения Торговой палаты США, предупреждающих, что законопроект может предоставить администрации Трампа новое юридическое обоснование для введения масштабных пошлин.

Законопроект, автором которого был покойный сенатор Линдси Грэм — последовательный сторонник Украины — позволит Трампу вводить 100% пошлины против пяти крупнейших покупателей российской нефти и природного газа, а также пяти стран, наиболее помогающих России в обходе энергетических санкций. Китай, Индия и Турция являются самыми большими покупателями российских нефтепродуктов.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон в четверг выразил сомнение, что законопроект о санкциях будет вынесен на голосование до промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября.

По его словам, одной из причин является то, что в течение следующих двух месяцев законодатели планируют работать в Вашингтоне всего несколько дней.

Кроме того, Джонсон заявил, что демократы и республиканцы в Палате представителей также имеют оговорки.

"Мы все считаем, что против России нужно вводить санкции, но если вы принимаете закон, нужно найти правильную формулировку. Мы стараемся все это проработать и убедиться, что получим документ, который сможет пройти голосование", - сказал он журналистам в четверг.

Глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Брайан Маст заявил, что законопроект оценивают, в частности, учитывая его возможное влияние на цены на топливо, ведь принятие документа заставит Индию и других покупателей российской нефти искать нефть в других странах, это может подтолкнуть цены вверх.

Демократы, со своей стороны, опасаются, что Трамп использует закон как новое юридическое обоснование для масштабного введения пошлин, тогда как его пошлины уже обжалуются в судах.

Конгрессмен Грегори Микс, ведущий демократ в комитете Палаты представителей по иностранным делам, заявил, что не может поддержать законопроект, который предоставит президенту тарифные полномочия, которых у него нет.

Он также раскритиковал положение принятого Сенатом документа, позволяющего Трампу отказываться от применения санкций, заявив, что это ослабляет законопроект.

Другой демократ из комитета, конгрессмен Брэд Шнайдер, также заявил, что положение о пошлинах для него неприемлемо:

"Я не готов предоставлять любому президенту, а особенно этому президенту, еще больше неограниченных полномочий по пошлинам", - сказал он.

Ранее один из авторов законопроекта сенатор Ричард Блюменталь заявлял, что законопроект об "адских" санкциях против России будет принят в сентябре.

7 августа Сенат США подавляющим большинством голосов поддержал законопроект о санкции против России и Ирана. За проголосовали 86 сенаторов, против – 11. Документ предусматривает усиление экономического давления на страны, представляющие угрозу международной безопасности.

Документ предусматривает возможность введения президентом США 100-процентных вторичных пошлин против стран, продолжающих покупать российские нефть и газ. Прежде всего, это касается крупнейших импортеров российских энергоносителей, в частности Китая и Индии. Кроме этого, законопроект направлен на усиление давления на "теневой флот" России.

Законопроект об "адских" санкциях против РФ

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поддержит принятие двухпартийного законопроекта о вторичные санкции против России, инициатором которого был усопший сенатор Линдси Грэм.

Еще в конце прошлого года в Сенат США внесли двухпартийный законопроект, предусматривающий санкции за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России.

Пакет санкций откроет Трампу путь к введению высоких пошлин на импорт из стран, покупающих российскую нефть, уран и природный газ с целью дальнейшего ослабления Москвы на фоне ее войны с Украиной.

Линдси Грэм и сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь продвигали принятие законопроекта, предусматривающего возможность введения 500% тарифа на импорт товаров из стран, покупающих российскую нефть и другие энергоресурсы. Но Трамп высказывался против его принятия.