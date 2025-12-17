Сенат США рассмотрит законопроект о санкциях за покупку и импорт нефти из РФ

В Сенат США внесли двухпартийный законопроект, предусматривающий санкции за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из России.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

По ее словам, законопроект в Сенат подали сенаторы-республиканцы Дэвид МакКормик, Джон Гастед и демократы Элизабет Уоррен и Крис Кунс.

Что в документе

"Авторы законопроекта подчеркнули, что покупка российской нефти финансирует войну против Украины, а любые страны, компании или финансовые посредники, способствующие такой торговле, должны понимать последствия, в частности, риск потери доступа к финансовой системе США", - подчеркнула Стефанишина.

Она подчеркнула, что документ создает правовую основу для усиления санкционного давления на нефтяные доходы РФ. В случае его принятия президент США Дональд Трамп в течение 90 дней будет обязан ввести санкции против лиц, привлеченных к импорту российской нефти. Такой список будет формировать министр финансов после консультаций с госсекретарем США.

"Эта законодательная инициатива в очередной раз свидетельствует о мощной двухпартийной поддержке дальнейшего экономического давления на агрессора", – констатировала Стефанишина.

Позиция Трампа

Трамп заявлял в ноябре, что он "не против" того, что республиканцы работают над законопроектом по санкциям против стран, ведущих бизнес с Россией.

Сенатор Линдси Грэм замечал, что законопроект предоставит Трампу "больше инструментов для прекращения кровопролития в Украине" и позволит президенту США по своему усмотрению вводить вторичные санкции и пошлины против стран, продолжающих покупать дешевую российскую нефть и газ.

Агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома сообщало, что Трамп согласился подписать законопроект о введении санкций против стран, продолжающих сотрудничество с Россией, но только при условии, что документ будет содержать положение о его праве принимать финальное решение по любым ограничениям.

Ранее Линдси Грэм и сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь продвигали принятие законопроекта, предусматривающего возможность введения 500% тарифа импорт товаров из стран, покупающих российскую нефть и другие энергоресурсы. Но Трамп высказывался против его принятия.