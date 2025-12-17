Сенат США розгляне законопроєкт про санкції за купівлю та імпорт нафти з РФ

До Сенату США внесли двопартійний законопроєкт, який передбачає санкції за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії.

Як пише Delo.ua, про це повідомила посол України в США Ольга Стефанішина.

За її словами, законопроєкт до Сенату подали сенатори-республіканці Девід МакКормік, Джон Гастед та демократи Елізабет Воррен і Кріс Кунс.

Що в документі

"Автори законопроєкту наголосили, що купівля російської нафти фінансує війну проти України, а будь-які країни, компанії чи фінансові посередники, які сприяють такій торгівлі, мають розуміти наслідки, зокрема ризик втрати доступу до фінансової системи США", – наголосила Стефанішина.

Вона підкреслила, що документ створює правову основу для посилення санкційного тиску на нафтові доходи РФ. У разі його ухвалення президент США Дональд Трамп упродовж 90 днів буде буде зобов’язаний ввести санкції проти осіб, які залучені до імпорту російської нафти. Такий перелік формуватиме міністр фінансів після консультацій з держсекретарем США.

"Ця законодавча ініціатива вкотре свідчить про потужну двопартійну підтримку щодо подальшого економічного тиску на агресора", – констатувала Стефанішина.

Позиція Трампа

Трамп заявляв у листопаді, що він "не проти" того, що республіканці працюють над законопроєктом щодо санкцій проти країн, які ведуть бізнес з Росією.

Сенатор Ліндсі Грем зауважував, що законопроєкт надасть Трампу "більше інструментів для припинення кровопролиття в Україні" і дозволить президентові США на власний розсуд запроваджувати вторинні санкції та мита проти країн, які продовжують купувати дешеву російську нафту та газ.

Агенство Reuters з посиланням на високопосадовця Білого дому повідомляло, що Трамп погодився підписати законопроєкт про запровадження санкцій проти країн, які продовжують співпрацю з Росією, але лише за умови, що документ міститиме положення про його право ухвалювати фінальне рішення щодо будь-яких обмежень.

Раніше Ліндсі Грем та сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь просували ухвалення законопроєкту, який передбачає можливість запровадження 500% тарифу на імпорт товарів з країн, що купують російську нафту та інші енергоресурси. Але Трамп висловлювався проти його ухвалення.