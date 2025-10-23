Комітет Сенату США схвалив законопроєкти про визнання РФ державою-спонсором тероризму та конфіскацію її заморожених активів

Комітет Сенату із закордонних справ США схвалив три законопроєкти, що передбачають визнання Росії державою-спонсором тероризму, конфіскацію її заморожених активів й санкції щодо китайських організацій та осіб, які експортують зброю в РФ.

про це повідомила посол України у США Ольга Стефанішина.

За її словами, Комітет Сенату із закордонних справ США схвалив низку важливих для України законопроектів, що збільшать ціну агресії для РФ.

Що в законопроєктах

Як розповіла Стефанішина, законопроєкт S.2805 передбачає оголошення РФ державою-спонсором тероризму у випадку, якщо Москва не поверне понад 19 тисяч українських дітей.

У документі йдеться про те, що державний секретар США, не пізніше ніж через 60 днів із дати набрання чинності закону, зобов'язаний подати Конгресу звіт з підтвердженням, що українські діти, насильно вивезені Росією після початку повномасштабного вторгнення, були повернуті до своїх родин або законних опікунів, а також що триває процес їхньої реінтеграції в українське суспільство.

"Якщо держсекретар США не може це засвідчити, він негайно визнає РФ державою-спонсором тероризму", - пояснила Стефанішина.

Законопроєкт S.2918, відомий як закон "REPO", передбачає примусову передачу всіх заморожених суверенних активів РФ, які перебувають під юрисдикцією США, орієнтовною сумою близько $5 млрд, на окремий рахунок із нарахуванням відсотків для подальшого використання на підтримку України.

Стефанішина уточнила, що документ закликає президента США перенаправляти щонайменше 250 млн дол. США з цього рахунку на користь України кожні 90 днів. Також законопроєкт передбачає активну дипломатичну кампанію з метою переконати союзників США почати перенаправляти Україні щонайменше 5% (приблизно 15 млрд. дол. США) активів РФ.

Третій законопроєкт S.2657 "STOP China and Russia Act of 2025" покликаний обмежити підтримку з боку Китаю, яку той надає Росії у веденні війни проти України. Документ передбачає узгоджені дії з партнерами США, зокрема впровадження санкцій і фінансових обмежень проти китайських компаній та фізичних осіб, які постачають зброю та технології подвійного призначення Росії.

