У Євросоюзі погодили 19-й пакет санкцій проти Росії: що в ньому

Після того, як Словаччина погодилася зняти вето, країни Європейського Союзу погодили 19-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає заборону на імпорт російського скрапленого природного газу та інші обмеження.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Що у новому пакеті

Нові обмеження передбачають поступову заборону на імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) до Європи з 1 січня 2027 року, повну заборону транзакцій для п’яти російських банків, санкції проти 118 суден "тіньового флоту" РФ, збільшуючи їхню загальну кількість до 558.

Також під повною забороною на транзакції опиняться компанії "Роснефть" і "Газпромнефть".

Крім того, уперше обмежувальні заходи ЄС зачеплять криптоплатформи та заборонять транзакції в криптовалютах.

Також ЄС вводить санкції проти 45 компаній у Росії та третіх країнах, що надають пряму чи непряму підтримку російському військово-промисловому комплексу.

Очікується, що пакет офіційно ухвалять уранці 23 жовтня, коли відбудеться зустріч лідерів ЄС.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна підтримає 19-й пакет санкцій проти Росії, якщо вимоги Братислави будуть виконані на саміті лідерів блоку 23 жовтня.

Братислава вимагала пропозицій щодо усунення негативного впливу кліматичних цілей на виробників авто та шляхів боротьби з високими цінами на електроенергію в блоці.

19 вересня Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти країни-агресора Росії, який націлений, зокрема, проти криптовалют, банків та енергетики РФ.

Нагадаємо, 18 липня в ЄС схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії. Блок продовжив скорочувати військовий бюджет Кремля, обмеживши пересування 105 кораблів "тіньового флоту РФ".