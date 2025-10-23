В Евросоюзе согласовали 19 пакет санкций против России: что в нем

После того, как Словакия согласилась снять вето, страны Европейского Союза согласовали 19 пакет санкций против России, который предусматривает запрет на импорт российского сжиженного природного газа и другие ограничения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Что в новом пакете

Новые ограничения предусматривают постепенный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу с 1 января 2027 г., полный запрет транзакций для пяти российских банков, санкции против 118 судов "теневого флота" РФ, увеличивая их общее количество до 558.

Также под полным запретом на транзакции окажутся компании "Роснефть" и "Газпромнефть".

Кроме того, впервые ограничительные меры ЕС коснутся криптоплатформ и запретят транзакции в криптовалютах.

Также ЕС вводит санкции против 45 компаний в России и третьих странах, оказывающих прямую или косвенную поддержку российскому военно-промышленному комплексу.

Ожидается, что пакет официально будет принят утром 23 октября, когда состоится встреча лидеров ЕС.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна поддержит 19 пакет санкций против России, если требования Братиславы будут выполнены на саммите лидеров блока 23 октября.

Братислава потребовала предложений по устранению негативного влияния климатических целей на производителей авто и путей борьбы с высокими ценами на электроэнергию в блоке.

19 сентября Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против страны-агрессора России, который нацелен, в частности, против криптовалют, банков и энергетики РФ.

Напомним, 18 июля в ЕС был одобрен 18-й пакет санкций против России. Блок продолжил сокращать военный бюджет Кремля, ограничив передвижение 105 кораблей "теневого флота РФ".