Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России

Еврокомиссия утвердила 19-й пакет санкций против России / Depositphotos

19 сентября Европейская комиссия приняла 19-й пакет санкций против Российской Федерации.

Как пишет Delo.ua, об этом на брифинге в Брюсселе сообщила спикер Еврокомиссии Паула Пиньо, передает "Укринформ".

" Могу подтвердить, что Комиссия сегодня утвердила 19-й пакет санкций против РФ", - заявила спикер", - заявила она.

Ожидается, что детали пакета будут обнародованы после обеда президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Несколько дней назад Брюссель заявил, что Еврокомиссия совместно со странами G7 и США готовит 19-й пакет санкций против России. Хотя детали еще не разглашаются, его презентацию ожидают в ближайшее время.

Напомним, 18 июля послы Европейского Союза одобрили 18-й пакет санкций против России. ЕС продолжил сокращать военный бюджет Кремля, ограничив передвижение 105 кораблей "теневого флота РФ".

Автор:
Татьяна Гойденко