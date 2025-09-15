Запланована подія 2

Евросоюз готовит 19-й пакет санкций против России в координации с G7 и США

Брюссель анонсировал 19-й пакет санкций против России / Depositphotos

Еврокомиссия совместно со странами G7 и США готовит 19 пакет санкций против России. Хотя детали еще не разглашаются, его презентацию ожидают в ближайшее время.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Укринформ со ссылкой на заявление спикеров Еврокомиссии на брифинге в Брюсселе.

Главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо отметила, что хотя новый пакет еще не представлен, его планируют обнародовать в ближайшее время.

Детали его содержания пока не разглашают, однако, известно, что разработка ведется в тесной координации со странами G7 и Соединенными Штатами.

Подтверждением этого сотрудничества стала недавняя командировка экспертной группы ЕС во главе со специальным посланником по санкциям Дэвидом О'Салливаном в Вашингтон для обсуждения этого вопроса с американскими коллегами.

Спикер Федерального правительства Германии Штефан Майер подчеркнул, что пакет санкций, над которым активно работают в Европе, "будет иметь эффект", однако не стал уточнять, рассматривается ли ограничение или отмена шенгенских виз категории C для граждан России в рамках нового пакета.

В то же время, в Еврокомиссии не собираются комментировать заявления Дональда Трампа о необходимости усиления санкций ЕС против России.

"Мы не будем комментировать публикации в соцсетях президента США. Мы будем комментировать работу, которую делаем. Мы продолжим эту работу и надеемся, что они присоединятся к нам в оказании максимального давления на российскую экономику, чтобы как можно быстрее положить конец агрессивной войне России против Украины", - сказал заместитель главного спикера Еврокомиссии Олоф Гилл..

Он добавил, что страны ЕС могут расширить санкционные инструменты в сторону третьих стран и ввести санкции против Китая, если сочтут это уместным.

Напомним, США предложили странам "Большой семерки" ввести масштабные санкции против российской энергетики и создание правовых механизмов для ареста замороженных российских активов на сумму около 300 млрд долларов, большинство из которых хранится в Европе.

Автор:
Татьяна Бессараб