Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

--0,03

EUR

48,39

+0,12

Готівковий курс:

USD

41,29

41,23

EUR

48,60

48,45

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Євросоюз готує 19-й пакет санкцій проти Росії у координації з G7 та США

санкції
Брюссель анонсував 19-й пакет санкцій проти Росії / Depositphotos

Єврокомісія спільно з країнами G7 та США готує 19-й пакет санкцій проти Росії. Хоча деталі ще не розголошуються, його презентацію очікують найближчим часом.

Як пише Delo.ua, про це інформує Укрінформ з посиланням на заяву речників Єврокомісії на брифінгу в Брюсселі.

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо зазначила, що хоча новий пакет ще не представлений, його планують оприлюднити найближчим часом.

Деталі його змісту поки не розголошують, проте відомо, що розробка ведеться у тісній координації з країнами G7 та Сполученими Штатами.

Підтвердженням цієї співпраці стало нещодавнє відрядження експертної групи ЄС на чолі зі спеціальним посланником із питань санкцій Девідом О’Салліваном до Вашингтона для обговорення цього питання з американськими колегами. 

Речник Федерального уряду Німеччини Штефан Маєр наголосив, що пакет санкцій, над яким активно працюють в Європі, "матиме ефект", однак не став уточнювати, чи розглядається обмеження або скасування шенгенських віз категорії C для громадян Росії в межах нового пакета. 

Водночас у Єврокомісії не збираються коментувати заяви Дональда Трампа про необхідність посилення санкцій ЄС проти Росії.

"Ми не будемо коментувати публікації у соцмережах президента США. Ми будемо коментувати роботу, яку робимо. Ми продовжимо цю роботу і сподіваємося, що вони приєднаються до нас у здійсненні максимального тиску на російську економіку, щоб якнайшвидше покласти край агресивній війні Росії проти України", - сказав заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл.

Він додав, що країни ЄС можуть розширити санкційні інструменти у бік третіх країн та запровадити санкції проти Китаю тоді, коли вважатимуть це доречним.

Нагадаємо, США запропонували країнам "Великої сімки" запровадити масштабні санкції проти російської енергетики та створення правових механізмів для арешту заморожених російських активів на суму близько 300 млрд доларів, більшість з яких зберігається у Європі.

Автор:
Тетяна Бесараб