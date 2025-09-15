Євросоюз готує 19-й пакет санкцій проти Росії у координації з G7 та США

Єврокомісія спільно з країнами G7 та США готує 19-й пакет санкцій проти Росії. Хоча деталі ще не розголошуються, його презентацію очікують найближчим часом.

Як пише Delo.ua, про це інформує Укрінформ з посиланням на заяву речників Єврокомісії на брифінгу в Брюсселі.

Головна речниця Єврокомісії Паула Піньо зазначила, що хоча новий пакет ще не представлений, його планують оприлюднити найближчим часом.

Деталі його змісту поки не розголошують, проте відомо, що розробка ведеться у тісній координації з країнами G7 та Сполученими Штатами.

Підтвердженням цієї співпраці стало нещодавнє відрядження експертної групи ЄС на чолі зі спеціальним посланником із питань санкцій Девідом О’Салліваном до Вашингтона для обговорення цього питання з американськими колегами.

Речник Федерального уряду Німеччини Штефан Маєр наголосив, що пакет санкцій, над яким активно працюють в Європі, "матиме ефект", однак не став уточнювати, чи розглядається обмеження або скасування шенгенських віз категорії C для громадян Росії в межах нового пакета.

Водночас у Єврокомісії не збираються коментувати заяви Дональда Трампа про необхідність посилення санкцій ЄС проти Росії.

"Ми не будемо коментувати публікації у соцмережах президента США. Ми будемо коментувати роботу, яку робимо. Ми продовжимо цю роботу і сподіваємося, що вони приєднаються до нас у здійсненні максимального тиску на російську економіку, щоб якнайшвидше покласти край агресивній війні Росії проти України", - сказав заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл.

Він додав, що країни ЄС можуть розширити санкційні інструменти у бік третіх країн та запровадити санкції проти Китаю тоді, коли вважатимуть це доречним.

Нагадаємо, США запропонували країнам "Великої сімки" запровадити масштабні санкції проти російської енергетики та створення правових механізмів для арешту заморожених російських активів на суму близько 300 млрд доларів, більшість з яких зберігається у Європі.