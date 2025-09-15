Трамп заявив, що готовий разом з ЄС ввести нові жорсткі санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп заявив, що обмеження, які країни Європейського Союзу запровадили проти Росії, "не є достатньо жорсткими", і він готовий ввести нові санкції, але європейці повинні посилити власні.

Як пише Delo.ua, про це Трамп заявив під час спілкування із журналістами.

Санкції проти Росії

На думку очільника Білого дому, Європа має запровадити жорсткі санкції проти Росії.

"Європа має об'єднатися і зробити це. Послухайте, Європа — це мої друзі, але вони купують нафту у Росії. Тому не можна очікувати, що ми будемо єдиними, хто діє на повну потужність", - зауважив Трамп.

При цьому він підкреслив, що готовий запровадити нові санкції, але лише спільно з країнами ЄС.

"Ну, я готовий рухатися вперед, але вони теж мають це робити. Я думаю, що вони це зроблять. Але зараз вони тільки говорять, а не діють. Подивіться, вони купують нафту у Росії. Ми не купуємо нафту у Росії. Вони купують багато нафти у Росії. Це не угода", - наголосив Трамп.

Трамп про можливу зустріч Зеленського та Путіна

Трамп не виключив можливості зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним, однак вважає, що організувати такі переговори буде вкрай складно через особисту ворожнечу між двома лідерами.

"Ненависть між Зеленським і Путіним безмежна. Вони ненавидять один одного. Вони просто не здатні говорити одне з одним. Гадаю, все ж доведеться говорити мені. Ми так чи інакше владнаємо це питання. Вони настільки ненавидять один одного, що не можуть дихати. Тож мені доведеться втрутитися", - зазначив Трамп.

Мирні переговори

15 серпня на Алясці відбулася зустріч Трампа та Путіна, під час якої вони обговорили шляхи завершення війни в Україні. За підсумками переговорів Трамп заявив, що вони з Путіним "значною мірою" домовилися про обмін територіями та можливі гарантії безпеки з боку США, а остаточне рішення тепер залежить від Києва.

18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України.

Нещодавно Дональд Трамп заявляв, що США можуть запровадити санкції та мита не лише проти Росії, а й проти України, якщо не буде підписана мирна угода.