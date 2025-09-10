Трамп закликав ЄС ввести 100% тарифи проти Китаю та Індії – Reuters

Президент США Дональд Трамп закликав Європейський Союз запровадити тарифи до 100% проти Китаю та Індії. За словами американського чиновника та європейського дипломата, такий крок розглядається як частина стратегії посилення тиску на президента Росії Володимира Путіна.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посилання на власні джерела.

Трамп хоче жорстких тарифів на Китай і Індію

Президент США Дональд Трамп закликав Європейський Союз запровадити 100% мита на товари з Китаю та Індії. На його думку, такий крок стане частиною стратегії посилення тиску на російського президента Володимира Путіна.

За словами американського чиновника та європейського дипломата, які погодилися говорити на умовах анонімності, Трамп закликав до введення максимально високих тарифів не лише проти Китаю, а й проти Індії.

Обидві країни залишаються ключовими покупцями російської нафти, що дозволяє Москві підтримувати економіку під час повномасштабної війни проти України, розпочатої у 2022 році.

Свою позицію Трамп озвучив під час конференц-дзвінка з посланником ЄС із питань санкцій Девідом О’Салліваном та іншими європейськими посадовцями. Нині делегація ЄС перебуває у Вашингтоні для обговорення подальшої координації санкційної політики.

Європейський дипломат повідомив, що Сполучені Штати готові ввести аналогічні тарифи за умови, що до цього кроку приєднається Європейський Союз. "Фактично вони кажуть: ми це зробимо, але ви маєте діяти разом із нами", – зазначив він.

Якщо ЄС виконає прохання Вашингтона, це означатиме зміну його стратегії: замість акценту на ізоляції Росії через санкції Брюсселю доведеться робити ставку і на тарифні обмеження.

Трамп погрожує тарифами Китаю та Індії

Дональд Трамп не вперше висуває вимогу до ЄС щодо тарифів проти Китаю та Індії. Він неодноразово погрожував обмежувальними заходами цим країнам у відповідь на їхні закупівлі російської нафти.

Влітку Трамп уже підняв тарифи на індійські товари на 25 процентних пунктів, частково через економічні зв’язки Нью-Делі з Кремлем.

Але більш радикальні сценарії, про які він заявляв раніше, залишаються нереалізованими.

Час від часу колишній президент дорікав і самим європейцям за те, що вони не повністю відмовилися від російських енергоносіїв. Зокрема, торік Росія забезпечувала близько 19% імпорту газу до ЄС, хоча Брюссель офіційно декларує курс на повне припинення такої залежності.

Нещдавно Трамп уточнив свою позицію, заявивши у соцмережах, що США та Індія працюють над усуненням торговельних бар’єрів. Він також додав, що з нетерпінням очікує на розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.